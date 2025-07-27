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威尔士西部附近发现天使鲨

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大西洋天使鲨（Squatina squatina）（Philippe Guillaume）
大西洋天使鲨（Squatina squatina）（Philippe Guillaume）

南威尔士和西威尔士野生动物信托基金会（WTSWW）在卡迪根湾部署的水下摄像机捕捉到了罕见的天使鲨景象。这是四年来首次目击此类景象。

天使鲨在世界自然保护联盟红色名录中被列为极度濒危物种。英国潜水员经常将天使鲨与加那利群岛联系起来，因为在那里更容易观察到它们。天使鲨体长可达2米，行为举止像鳐鱼一样，会伪装成沙鱼潜伏在沙中，伏击路过的猎物，例如比目鱼、甲壳类动物和软体动物。 

这种行为使它们容易受到底拖网捕捞的威胁，而且它们繁殖速度慢也导致了数量令人担忧的下降。

网际网路 昨天（26 月 XNUMX 日）报道了 康沃尔野生动物信托基金会正在庆祝国家海洋周2025年的主题是“波涛之下的海底”。WTSWW的海底鲨鱼观察活动恰好为其对这一年度活动的贡献拉开了序幕。

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该信托基金通过其部署的带饵水下远程视频系统 (BRUVS) 记录了鲨鱼的状况。 卡迪根湾海洋野生动物中心一个团队正在研究该地区海豚的饮食和海洋多样性。摄像机被放置在海洋保护区（MPA）内外的各种栖息地，在每个地点拍摄一小时。

威尔士的 139 个指定海洋保护区并未受到充分保护，免受底拖网捕捞。 WTSWW.

信托海洋保护与研究经理莎拉·佩里博士将这次观察描述为“一次罕见而令人兴奋的遭遇”，并表示这次观察发生在一个关键时刻，因为威尔士议会正在与英国政府讨论禁止在海洋保护区进行底拖网捕鱼。

佩里说：“我们的海豚饮食侦探项目由威尔士政府通过自然网络基金资助，使用水下摄像机揭示海底生命令人难以置信的多样性。”

“这些发现凸显了保护这些脆弱栖息地免受底拖网捕捞等破坏性活动的迫切需要。”该信托基金 寻求更多签名 停止这种做法。

也在 Divernet 上： 艾登堡电影强烈谴责MPA拖网捕捞, 潜水员西奥与斯蒂芬·弗莱一起探究海底拖网捕捞, 改善英国海洋保护的五种方法

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