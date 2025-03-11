瓦卡托比一切都好

与海洋生物学家 Julia Meller 的对话

朱莉娅·梅勒斯 (Julia Mellers) 在牛津大学获得海洋生物学理学硕士学位后，于 2024 年加入瓦卡托比团队。海洋生物学家的加入让客人、度假村工作人员和社区合作伙伴兴奋不已。截至目前，梅勒斯已经在瓦卡托比的私人海洋保护区引入了创新的珊瑚礁健康评估计划，使用人工智能辅助成像和数据分析。这一分析过程使瓦卡托比团队能够密切监测来自我们心爱的珊瑚礁的宝贵数据。与当地村庄的长期合作增强了梅勒斯的工作，他们与我们有着共同的目标，那就是保护珊瑚礁。社区与海洋的深厚联系对于该计划的成功至关重要。梅勒斯的持续工作证明了海洋保护的重要性——不仅在瓦卡托比，而且在全球范围内。

瓦卡托比潜水度假村的珊瑚礁健康调查在整个保护区内进行，一些调查还增加了 eDNA 采样和声音景观监测。

我们最近采访了朱莉娅，以了解这个正在进行的项目的最新消息以及她对瓦卡托比的总体印象。

问：在瓦卡托比的第一年，您觉得最有成就感的是什么？对未来您最期待的是什么？

A: “在瓦卡托比潜水时，我感到一种深深的平静。虽然世界上许多珊瑚礁现在受到威胁或破坏，但一切都在我们的海洋保护区内。我们现在有科学数据证实，由于保护系统有效，这些生物多样性极高的珊瑚礁的未来是安全的。将潜水和探索原始珊瑚礁的乐趣转化为细致捕捉生物多样性的数据并验证瓦卡托比合作保护计划的积极影响是非常有意义的。

我们现在正在利用过去一年收集的数据邀请外部合作伙伴参与一项具有记录影响的珊瑚礁保护工作。瓦卡托比的保护工作正在不断发展和扩大，我期待看到我们如何才能最好地加速这一增长。”

问：您是否注意到珊瑚健康、鱼类种群，甚至是入侵物种的存在有任何变化？

A: “我们开始在珊瑚礁健康数据中看到生态系统保护的明确信号。评估是通过珊瑚礁扫描照片调查进行的，然后由经过训练的 AI 程序进行分析，以对瓦卡托比的珊瑚礁生命进行分类。结果表明，保护区内的珊瑚礁比附近未受保护的珊瑚礁健康得多。我们的珊瑚礁扫描还证实，去年，虽然许多珊瑚礁遭受了灾难性的全球白化事件，但瓦卡托比没有出现严重的系统性白化。

朱莉娅说，潜水队拥有丰富的经验，并且对科学工作充满热情，因此很容易将科学监测纳入潜水队的日程安排中。照片由克里斯蒂安·盖克尔 (Kristian Gaeckle) 拍摄

环境 DNA 由生物体留下的微小遗传物质组成，例如细胞、皮肤、废物和粘液。珊瑚礁水包含有关附近珊瑚礁生物的宝贵信息，但这些信息必须解开。我们一直在过滤珊瑚礁水，将 DNA 捕获在过滤器上，然后将过滤器运送到实验室进行分析。在实验室中，他们使用称为引物的小片段开始对 DNA 进行分类。引物就像 DNA 的小标签。它们附着在特定类型生物共有的序列的一部分上。例如，有些引物附着在珊瑚上，它们将针对特定于不同珊瑚物种的 DNA 的特定部分。这是一种很棒的新技术，因为它允许您以非侵入性方式收集大量信息。这是一个特别有趣的项目，因为珊瑚引物最近才出现在科学文献中。我们只在生物多样性最丰富的地点检测到最稀有的珊瑚。看来我们可以利用珊瑚 eDNA 调查作为珊瑚礁健康状况的直接指标，这是一种新颖的方法！这非常令人兴奋！

这些数据有助于了解瓦卡托比岛的生物多样性，例如，证实了 11 种脆弱珊瑚物种以及其他珍稀生物的存在。”

“能在人类与海洋生物共存的地方工作是一种难得的特权， 不仅和平，而且富有成效。”

问：还有哪些珊瑚礁研究项目正在筹备或规划中？

A: “我们现在正在扩大研究力度，以全年测量保护区内更大范围的珊瑚礁脉动。这意味着将科学监测纳入潜水队的日程安排，这项任务因团队丰富的经验和对科学工作的热情而变得轻松。潜水队在人工智能分析的帮助下不断收集数据，使我们能够密切关注整个珊瑚礁生态系统的状态。

我们还在工具包中添加新方法。我们最近部署了一个传感器套件，可将实时海洋天气信息转发到应用程序。这使我们能够实时监测珊瑚礁的代谢脉动。我们可以全天观察阳光如何决定珊瑚礁的光合作用和呼吸之间的平衡，从而驱动水化学每天的大幅波动。我们在瓦卡托比观察到的大幅波动是珊瑚礁代谢活跃的标志，因此也是生产性生态系统的标志。”

问：与度假村团队合作给您带来了什么启发？

A: “能够在人类与海洋生物和平共处、富有成效地共存的地方工作是一种难得的特权。在瓦卡托比的水上和水下工作，亲眼目睹这些系统如何直接相互支持，真是令人鼓舞。瓦卡托比不是一个静态的系统——它拥有丰富的成功运营历史，并继续走在创新的前沿。在这种动态环境中工作意味着不断完善现有的研究措施，同时始终关注将提升价值的下一步变化。”

丰饶之角代表了瓦卡托比岛礁珊瑚健康评估和珊瑚健康生长的进步。照片由 Warren Baverstock 拍摄

问：您在瓦卡托比有最喜欢的潜水地点或海洋生物类型吗？

A: “对我来说，经常去同一个潜水点的最好事情之一是，你会开始了解具有特定性格的动物。动物园里有一只脾气特别暴躁的章鱼，它经常栖息在岩石上，用拳头攻击任何敢于靠近的鱼！

如果没有珊瑚礁健康评估计划，Dunia Baru 地区的玳瑁等海龟就无法依靠健康的珊瑚礁。照片由 Christian Gloor 拍摄

丰饶角（Cornucopia）的一条斑点鲀，通常是一种害羞的物种，现在总是很乐意摆姿势拍照。一对刺鲀在螺旋角（Spiral Corner）不停地互相追逐。杜尼亚巴鲁（Dunia Baru）的一只玳瑁总是一心想着咀嚼，似乎几乎注意不到任何同伴！

瓦卡托比的珊瑚礁健康评估项目有助于确保珊瑚礁和鱼类种群的活力，例如瓦卡托比的罗马黑鲷。照片由 Walt Stearns 拍摄

我无法挑选出一个最喜欢的地点——瓦卡托比的珊瑚礁中生物地理环境各异，形成了独特的群落。尖峰和礁脊通常被称为“生态磁铁”，其地形吸引了掠食性鱼类聚集。罗马就是这样一个地方，在那里你经常可以在黑鲷、梭鱼和长鼻帝王鱼群中发现犬齿金枪鱼。在 Pockets，礁坡比其他地方更深，形成了种类繁多的硬珊瑚物种，这些珊瑚只有在瓦卡托比清澈的海水中才能在深海生长。土耳其海滩的洋流加速水流过一系列山脊，吸引了黑鳍礁鲨和鹰鳐。”

问：未来几个月我们还能期待哪些令人兴奋的发展？

A: “今年 1 月，国家地理原始海洋项目的一个团队来到度假村记录我们的努力。他们的工作将被纳入大卫·爱登堡讲述的电影《海洋》，该片将于今年 5 月上映。作为推动该电影上映后采取行动的活动的一部分，国家地理走访了五个地方，作为成功保护海洋的案例。瓦卡托比被选为保护工作对人类和环境产生持续积极影响的地方。如果复制，瓦卡托比的珊瑚礁健康评估模型可以改变苏拉威西岛以外的海洋生态系统，所以有机会成为原始海洋使命的一部分真是太棒了。这个团队去过无数遥远的地方，讲过无数故事，但他们仍然认识到瓦卡托比的独特之处，无论是在水上还是水下。”

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