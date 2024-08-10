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400 年来珊瑚海数据挑战联合国立场

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澳大利亚大堡礁的白化珊瑚（AIMS）
澳大利亚大堡礁的白化珊瑚（AIMS）

科学家们强烈反驳联合国对气候变化对大堡礁威胁程度的自满评估。他们认为，联合国对此评估过于自满。

7月底，联合国教科文组织世界遗产委员会在对世界最大珊瑚礁的状况做出最终判定时，拒绝将大堡礁列为“濒危”珊瑚礁。

相反，在 刚刚发布的新报告 in 自然，由本杰明·亨利博士领导的澳大利亚裔美国研究小组 墨尔本大学 声称过去四个世纪以来最高的海洋温度使大堡礁处于危险之中。他们表示，海水温度升高和大规模珊瑚白化事件威胁着大堡礁的生态、生物多样性和美景。

科学家利用从珊瑚海内部和周围采集的珊瑚骨骼样本，重建了 1618 年至 1995 年之间的年度夏季海面温度。该数据与 1900 年至 2024 年之间记录的海面温度数据相结合。

研究团队还分析了有和没有气候变化情况下的海面温度气候模型模拟结果，发现人类造成的气候变化是导致该地区气温快速上升的原因。 

研究发现，最近的大规模白化事件与该研究涵盖的 400 年中最热的六个年份中的五个年份相吻合。2024 年、2017 年和 2020 年，珊瑚海经历了整个时期的最高温度。

今年是有记录以来最热的一年，而且热度遥遥领先。2016 年、2004 年和 2022 年的高温事件是史上第二热的三年。

图表外

“当我绘制 2024 年的数据点时，我不得不反复检查我的计算结果，”亨利博士说。“它超出了预期，远高于 2017 年的历史记录。今年再次发生大规模珊瑚白化，这是一个悲剧性但几乎不可避免的后果。

“真正让我感到难过的是，未来几年珊瑚礁将不可避免地受到影响。如果全球不采取迅速、协调和雄心勃勃的行动来应对气候变化，我们很可能会目睹地球上最壮观的自然奇观之一的消亡。”

珊瑚漂白
珊瑚白化（海洋局/XL Catlin 海景调查/Richard Vevers）

“如果不采取紧急干预措施，我们标志性的大堡礁将面临几乎每年一次因海水温度过高而搁浅的危险，”亨利博士总结道，他在担任博士后研究员期间承担了大部分研究工作。 卧龙岗大学“珊瑚礁的生态完整性和突出的普遍价值正受到威胁。

“我们有许多扭转气候变化的关键解决方案。我们需要的是逐步改变国家和国际协调行动的水平，以过渡到净零排放。我们希望我们的研究能为政策制定者提供更多证据，以在国际上进一步削减温室气体排放。”

“大多数世界遗产也容易受到气候变化的影响，” 联合国教科文组织 拒绝宣布大堡礁处于危险之中。“澳大利亚正在国内外推行雄心勃勃的环境和气候议程，以实现净零排放和自然积极发展的世界。 

“我们支持全球努力保护所有世界遗产免受气候变化的影响。我们是珊瑚礁管理领域的世界领导者，并将继续与国际合作伙伴分享我们的专业知识，以保护更多珍贵的东西，修复更多受损的东西，并为未来管理自然。”

也在 Divernet 上： 大堡礁再次白化——鱼类褪为灰色, 大堡礁大规模白化事件已确认, 选举决选是英国面临的最新威胁, 英国之旅发现未知珊瑚

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