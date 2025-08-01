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英国第35届议会通过海洋动议

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切斯特 SAC 成员与议员 Adrian Waddelove（左二）和 Debbie Powell（中）（议员 Dan Marr）
切斯特 SAC 成员与议员 Adrian Waddelove（左二）和 BSAC 的 Debbie Powell（中）（议员 Dan Marr）

柴郡西及切斯特议会 (CWAC) 通过了一项“海洋动议”，成为英国第 35 个致力于采取行动保护更清洁、更健康的海洋和内陆水域的地方当局。英国潜水俱乐部的管理机构表示，他们支持这项动议，并将其作为环境战略的一部分。

BSAC 表示，制定“海洋动议”的目的是为地方议会提供一条支持海洋恢复的切实可行的途径，从减少污染和改善水质到将海洋健康纳入地方规划，内陆和沿海当局将采取地方行动来应对这一全球性问题 问题.

CWAC 动议是由一位当地议员提出的，他听取了居民对当地蓝色空间的污染、污水和生物多样性丧失的担忧。

敦促议会通过海洋动议
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“我亲眼目睹了我们水道的奇迹和破坏——但即使你不是潜水员或游泳爱好者，也能关心这些，”居住在切斯特地区的英国河流协会社区负责人黛比·鲍威尔说道。“我们的河流和海洋属于每个人，这项动议为我们这样的社区提供了真正发挥作用的途径。看到我们的地方议会挺身而出，真是太棒了。”

海洋生物学家、“为海洋而动”倡议联合创始人艾米丽·坎宁安 MBE 表示，此举表明社区认识到他们与海洋的联系“即使距离海岸数英里”。 

“内陆地区的水流向下游，这些水携带着垃圾、化学物质和营养物质，影响着海洋生物和沿海经济，”她说。“CWAC 展现了真正的环保领导力。”

BSAC 表示，它正在努力鼓励英国各地的人们采取个人行动，联系当地议员和 要求他们提出一项关于海洋的动议.

也在 Divernet 上： 呼吁潜水员和浮潜者通过“海洋运动”为英国水域采取行动, BSAC 称死亡人数上升，但也有好消息, BSAC 与其他水上运动管理机构联手争取更好地保护英国水域

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