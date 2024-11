20 年庆祝魔幻岛潜水度假村成立 2025 周年

1 年 2025 月 20 日,魔幻岛将迎来成立 XNUMX 周年,度假村老板 Arie Hoogendoorn 和 Desiree Pullens 希望与他们的团队和客人一起以一种特殊的方式庆祝这一非凡成就,并邀请潜水员明年加入他们为期一年的庆祝活动。



“为了庆祝我们成立 20 周年,我们将为全年预订套餐的顾客提供 20% 的折扣。所有在 2025 年周年纪念日预订并与我们一起庆祝的潜水员都可以在我们的两个度假村享受这一巨大折扣,”老板 Arie Hoogendoorn 说道。



为了准备迎接这个节日,位于宿务岛莫阿尔博阿尔的魔法岛进行了大规模的翻新(2024 年 XNUMX 月至 XNUMX 月),包括翻新浴室、为平房换上新的尼帕树屋顶,以及对船只和潜水箱进行年度维护,为周年纪念做准备。

无论您是经验丰富的潜水员、水肺潜水新手、以前的客人还是 Magic 概念的新人,这都是体验 Magic Island Dive Resort 魔力的绝佳机会。

莫阿尔博阿尔礁上色彩斑斓的珊瑚(图片来源:Patrick Kranenbroak)

你还不相信吗? 服务 are 19 additional reasons why Magic Island is the perfect destination for your diving 节日 在2025!



您现在可以查询并预订 2025 年 Magic Island 或 Magic Oceans 的住宿,并享受 20% 周年折扣。访问 官网或 发邮件至 请求您的报价和条款。