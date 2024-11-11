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20 年庆祝魔幻岛潜水度假村成立 2025 周年

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魔岛

1 年 2025 月 20 日，魔幻岛将迎来成立 XNUMX 周年，度假村老板 Arie Hoogendoorn 和 Desiree Pullens 希望与他们的团队和客人一起以一种特殊的方式庆祝这一非凡成就，并邀请潜水员明年加入他们为期一年的庆祝活动。

“为了庆祝我们成立 20 周年，我们将为全年预订套餐的顾客提供 20% 的折扣。所有在 2025 年周年纪念日预订并与我们一起庆祝的潜水员都可以在我们的两个度假村享受这一巨大折扣，”老板 Arie Hoogendoorn 说道。

魔岛


为了准备迎接这个节日，位于宿务岛莫阿尔博阿尔的魔法岛进行了大规模的翻新（2024 年 XNUMX 月至 XNUMX 月），包括翻新浴室、为平房换上新的尼帕树屋顶，以及对船只和潜水箱进行年度维护，为周年纪念做准备。

无论您是经验丰富的潜水员、水肺潜水新手、以前的客人还是 Magic 概念的新人，这都是体验 Magic Island Dive Resort 魔力的绝佳机会。

魔岛
莫阿尔博阿尔礁上色彩斑斓的珊瑚（图片来源：Patrick Kranenbroak）

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从珊瑚礁上俯瞰魔幻岛
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潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

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本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



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导游为涂鸦珊瑚付钱#scuba #news #podcast

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