BSAC 将在 GO 潜水展上举办研讨会、颁奖典礼和海洋行动

英国潜水俱乐部 (BSAC) 正准备在本周末的 GO 潜水展上举办一个充满活力的周末活动，包括精彩的研讨会、享有盛誉的奖项和令人兴奋的保护计划。

BSAC 的研讨会将为 BSAC 会员提供宝贵的见解和实用建议。主题包括最新趋势的最新潜水员安全建议、安全技能复习、教练支持以及与 海洋运动这是一项旨在号召所有潜水员和浮潜者支持地方议会保护水下环境的活动。

BSAC 展位（展位 54）的参观者可以与团队联系，包括 BSAC 首席执行官 Mary Tetley、潜水和培训主管 Sophie Heptonstall，以及会员和潜水员支持团队。欢迎所有人前来了解 BSAC 社区提供的服务以及它如何改善您的潜水生活。

BSAC 团队将全力参加 GO 潜水展

玛丽·泰特利说道： “GO 潜水展始终是潜水日历上的一大亮点。这是一个与来自不同背景的潜水员联系、分享我们的计划并欢迎新成员加入我们社区的绝佳机会。我们期待很快见到大家！”

本周末，英国舞台上还将举行一场特别颁奖典礼，BSAC 将表彰对潜水事业做出杰出贡献的人，包括颁发探险奖杯和教练奖。

如需了解 BSAC 参加 GO 潜水展的更多信息，包括研讨会详情和报名方式，请访问 BSAC 网站 点击这里.

BSAC 在展会上为会员举办研讨会