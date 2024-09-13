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BSAC 与其他水上运动管理机构联手争取更好地保护英国水域

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英国潜水俱乐部 (BSAC) 正在联合其他水上运动管理机构，呼吁政府和业界采取更有力的行动解决水污染问题，以保护英国水域。

BSAC 现在是清洁水上运动联盟 (CWSA) 的成员，该联盟由多个国家管理机构（钓鱼信托、英国赛艇协会、英国铁人三项协会、GB Outrigger、英国划艇协会、皇家游艇协会和英格兰游泳协会）于今年 4 月联合成立。 问题 并制定了愿景，实现健康和自然丰富的蓝色空间，让每个人都能享受水上运动。

据英国水资源管理局称，“在 2024 年巴黎奥运会上，英国代表队所获奖牌总数中近一半（46%）来自水上运动，但如果我们立即不采取行动解决英国水质严重问题，我们就有可能完全失去这些奖牌”。

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CWSA 成员

该协会代表数千名会员、优秀运动员以及更多的水上使用者，其行动的重点如下：

  1. 进一步加快污染防治行动。到 2030 年改善英国水域的健康状况。
  2. 使人们能够实时明智地选择何时何地参加水上运动和活动。
  3. 在决策和政策制定过程中对所有休闲水上用户的认可。

今天（13 月 XNUMX 日，星期五），在南安普敦国际游艇展上，联盟正式欢迎四位新成员——英国冲浪运动员协会 (BSAC)、英国冲浪协会、英国风筝运动协会和英国龙舟赛协会 (BDA)，为该活动增添更多声音。 

除了欢迎新成员之外，CWSA 还与塞文特伦特水务公司及其行业组织 Water UK 等主要水务公司进行了合作，在水质检测等问题上共享集体数据和专业知识，自今年 4 月成立以来，这些合作已经产生了重大影响。 

上周，联盟对国务卿宣布新的《水资源（特别措施）法案》并承诺进一步改革表示欢迎，但他们表示“真正的工作现在才开始”。

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英国潜水员探索我们丰富多样的海岸线

联盟期待与部长和官员进行持续讨论，以确保行业计划满足其成员对安全、清洁环境的需求，让他们能够享受在水上、水中或水下的乐趣。

BSAC 首席执行官 Mary Tetley 表示：“清洁的水对于我们这项运动的未来和海洋生态系统的健康至关重要。我们的潜水员依赖这些蓝色空间，保护它们是我们的责任。我们相信每个人都应该有机会体验英国水域提供的奇妙、冒险和宁静。这就是为什么我们要与合作伙伴联手，要求政府和行业采取更强有力的行动来解决水污染问题。”

英国冲浪协会首席执行官 Ben Powis 评论道：“作为冲浪者，我们与海洋和海岸线有着深厚的联系，我们的运动和生活方式都依赖于此。我们是这个脆弱环境的守护者，需要采取行动解决污染问题，包括倾倒污水，这些污染正在污染我们的沿海水域，并经常使我们的海滩被标记为红旗。加入清洁水上运动联盟，我们可以共同努力，对政策制定者施加真正的压力，并 监管机构 并推动积极的变革”。

皇家游艇协会环境与可持续发展经理 Phil Horton 表示：“很高兴看到联盟的代表性随着四项新运动的加入而增长。这表明了受到污染和水污染影响的活动范围。”

拍照 来源：Simon Rogerson 和 Jane Morgan

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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@ValTaylor7
#askMark 嗨，Mark，我是一名新认证的潜水员，已经潜水 10 次了（全部使用租用的装备），有几次潜水时我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我得到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢您的任何建议
瓦尔
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