BSAC 任命环境与可持续发展小组主席

英国潜水俱乐部（商业咨询委员会）任命环境科学家凯瑟琳·奈特（Katherine Knight）为新环境与可持续发展小组负责人。
凯瑟琳将带领一支志愿者团队，指导该组织解决绿色问题，继续前遗产和环境顾问简·马多克斯 (Jane Maddocks) 开创的良好工作。
凯瑟琳在苏格兰保护慈善机构 Seawilding 工作，因此 BSAC 内部的很多人都对她很熟悉。作为 Seawilding 团队的一员，凯瑟琳为海岸测量员和水下测量员课程提供了专业指导，之后这些课程才成功引入培训计划。
谈及自己的任命，凯瑟琳表示：“我很高兴担任环境与可持续发展小组主席一职。看到像 BSAC 这样备受尊敬的组织将环境置于其愿景的核心，我感到非常高兴。我期待与 BSAC 的优秀团队合作，并制定一些激动人心的计划，造福 BSAC 成员和我们都热爱的海洋。”
BSAC 首席执行官 Mary Tetley 表示：“我很高兴欢迎凯瑟琳担任我们环境与可持续发展小组的新主席。我们都渴望在 2025 年及以后推动这一战略领域向前发展，并期待与凯瑟琳组建一支真正有所作为的团队。”
凯瑟琳·奈特将出席 GO潜水表演 在肯尼沃思（1 月 2 日至 XNUMX 日），她将很高兴与会员见面并分享她对 BSAC 环境举措的看法。也欢迎会员参加 海洋运动研讨会，将于展会上推出。