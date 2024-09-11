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突发新闻：《Scuba Diver Magazine》将转移至 Divernet！

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Scuba Diver 和 Divernet 网站合并

自收购以来 Divernet.com 2021 年，RORK Media 运营了两个独立的网站—— ScubaDiverMag.comDivernet.com – 两者都服务于相同的小众受众。

经过深思熟虑，我们决定合并这两个平台。这一过渡将在未来两个月内逐步进行，我们很高兴与大家分享这将为我们的社区带来的好处。

目录

为什么要合并

在同一空间管理两个独立的网站会占用大量资源，分散我们的注意力。通过将所有内容整合到一个屋檐下，我们可以投入更多时间和精力为您提供更好的体验。

我们将能够专注于 Divernet.com 成为世界各地潜水员的“首选平台”——甚至比现在更加重要。

发生了什么变化

ScubaDiverMag.com 将逐步淘汰：所有内容和资源将转移到 Divernet.com.
Divernet.com 将会增长：我们正在扩展我们的内容、资源和功能，为您提供更丰富的体验。
• 更流畅的用户体验：通过在单一平台上进行的所有努力，可以实现更快的更新、更轻松的导航和更相关的内容。

我们对未来充满期待，期待提供更好的 Divernet.com 这将成为所有潜水用品的家园，包括水肺潜水员 杂志 及其相关品牌。

常见问题

• 我还能访问相同的内容吗？是的！所有内容来自 ScubaDiverMag.com 将移至 Divernet.com.
• 我需要做什么吗？只需添加书签即可 Divernet.com 并继续关注更新。
• 合并何时完成？下个月，您将注意到社交属性的合并，最终的网站合并将于 5 月 6 日至 XNUMX 日进行，此后我们将逐步淘汰 ScubaDiverMag.com.

如果您有任何疑问，请随时联系我们：info@divernet.com

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@ValTaylor7 #askMark 嗨，马克，我是一名新获得认证的潜水员，已经潜水 10 次（全部使用租用的装备），有几次我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我找到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢 Val 的任何建议 #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 2:00 介绍 00:00 问题 50:01 回答

@ValTaylor7
#askMark 嗨，Mark，我是一名新认证的潜水员，已经潜水 10 次了（全部使用租用的装备），有几次潜水时我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我得到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢您的任何建议
瓦尔
#水肺 #scubadiving #scubadiver


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本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。
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00:50 问题
01:19 回答

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如何预防下颌疲劳？#askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark 当使用 AI 发射器和 SPG 潜水时，AI 发射器使用左肩上的 HP 端口，因此它与潜水电脑位于同一侧，您如何为 SPG 布线？SPG 软管来自右侧 HP 端口但仍需要位于左大腿 D 形环上，这是一个问题吗？或者您建议将潜水电脑放在右手上？ #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark 当使用 AI 发射器和 SPG 潜水时，AI 发射器使用左肩上的 HP 端口，因此它与潜水电脑位于同一侧，您如何为 SPG 布线？SPG 软管来自右侧 HP 端口但仍需要位于左大腿 D 形环上，这是一个问题吗？或者您建议将潜水电脑放在右手上？
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我可以在潜水电脑的远端安装发射器吗？#AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

本周的播客中，詹姆斯邦德向英国皇家救生艇协会捐赠了限量版摩托车，英国潜水俱乐部则要求潜水员做好准备，在九月清理我们的海洋。显然，我们所有人都是极限运动者，因为在一项人们最想尝试但永远无法尝试的极限运动民意调查中，水肺潜水位居第一 https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息，仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训。

本周播客中，詹姆斯·邦德向 RNLI 捐赠了限量版摩托车，英国潜水俱乐部要求潜水员在 9 月为清洁海洋做好准备。显然，我们所有人都是极限运动爱好者，因为水肺潜水在一项调查中名列第一，该调查显示人们最想尝试但永远无法尝试的极限运动


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
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https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/
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Scuba 被评为极限运动榜单第一名 #scuba #news #podcast

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