突发新闻：《Scuba Diver Magazine》将转移至 Divernet！

自收购以来 Divernet.com 2021 年，RORK Media 运营了两个独立的网站—— ScubaDiverMag.com 和 Divernet.com – 两者都服务于相同的小众受众。

经过深思熟虑，我们决定合并这两个平台。这一过渡将在未来两个月内逐步进行，我们很高兴与大家分享这将为我们的社区带来的好处。

目录 为什么要合并 发生了什么变化 常见问题

为什么要合并

在同一空间管理两个独立的网站会占用大量资源，分散我们的注意力。通过将所有内容整合到一个屋檐下，我们可以投入更多时间和精力为您提供更好的体验。

我们将能够专注于 Divernet.com 成为世界各地潜水员的“首选平台”——甚至比现在更加重要。

发生了什么变化

• ScubaDiverMag.com 将逐步淘汰：所有内容和资源将转移到 Divernet.com.

• Divernet.com 将会增长：我们正在扩展我们的内容、资源和功能，为您提供更丰富的体验。

• 更流畅的用户体验：通过在单一平台上进行的所有努力，可以实现更快的更新、更轻松的导航和更相关的内容。

我们对未来充满期待，期待提供更好的 Divernet.com 这将成为所有潜水用品的家园，包括水肺潜水员 杂志 及其相关品牌。

常见问题

• 我还能访问相同的内容吗？是的！所有内容来自 ScubaDiverMag.com 将移至 Divernet.com.

• 我需要做什么吗？只需添加书签即可 Divernet.com 并继续关注更新。

• 合并何时完成？下个月，您将注意到社交属性的合并，最终的网站合并将于 5 月 6 日至 XNUMX 日进行，此后我们将逐步淘汰 ScubaDiverMag.com.

如果您有任何疑问，请随时联系我们：info@divernet.com