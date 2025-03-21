预订 Aggressor Adventures 之旅 – 即可免费获得 Mares Puck 4 潜水电脑

Aggressor Adventures 已与其官方潜水装备合作伙伴 Mares 展开合作，为所有从现在起到 2 年 2025 月 1 日（适用于 2025 年 28 月 2026 日至 4 年 400 月 XNUMX 日期间旅行）预订行程的客人提供一台价值 XNUMX 美元的免费 Mares Puck XNUMX 潜水电脑。

Puck 4 与经典的 Mares Puck 电脑型号一样紧凑，外观采用新的设计和颜色，内部由于其先进的技术而发生了巨大的变革。

Bühlmann ZH-L16C 算法具有可定制的梯度因子，可让您完全透明地控制您的减压过程，而集成的蓝牙可让您将潜水数据直接下载到智能设备。

它具有空气、氮氧混合气（最多三种气体混合物）和底部计时器模式，并采用玻璃芯片技术制成，具有 800 个段的清晰段显示。

它具有用户可更换的电池（CR 2450），电池寿命长达 100 次潜水，具有直观使用的单个按钮，以及可以轻松拆卸并更换为蹦极绳的带子（如果您愿意）。

Puck 4 有六种迷人的颜色——浅绿色、黑色、蓝色、橄榄色、橙色和黄色。

注意：此优惠适用于所有 Aggressor Liveaboards、Aggressor River Cruises 和 Aggressor Signature Lodges。支付押金后，请通过电子邮件将您的发票副本、颜色偏好和送货地址发送至： Promotions@aggressor.com。 适用于个人和团体预订，可直接通过 Aggressor 或 Aggressor 经销商预订。潜水电脑将于 4 月下旬寄出。客人负责支付 Puck XNUMX 的任何适用关税。此促销活动不具有追溯效力，可与其他当前特价或省钱折扣结合使用。