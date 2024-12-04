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2024 年博内尔 TeK 赛事取得巨大成功

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博奈尔泰克

博内尔 TeK 正在迅速成为加勒比地区最重要的技术潜水活动之一，而 2024 年的比赛——一如既往地在受欢迎的 Buddy Dive Resort 举行——取得了巨大成功。

技术潜水协调员 Anouck 回顾了这次精彩的活动，并表示：“很高兴能迎来许多熟悉的面孔和新的技术潜水员。我们有大约 50 名来自世界各地的潜水员加入我们，参加这次预订满座的博内尔技术潜水活动！”

Extreme Scuba 公司的 Ken Head 以精彩的演讲拉开了活动的序幕，他介绍了关于创建技术潜水团队和利用水肺行业的见解。

YouTube视频

晚上，DAN 的高级研究员 Emmannuel Dugrenot 博士、Dive Rite 的 Justin Judd 以及来自博内尔高压氧舱的 Lucia Rodrigues 博士在 Buddy Dive 的早餐区进行了有趣的讲座，欢迎 Buddy Dive 的客人以及许多博内尔居民。

当然，活动最精彩的部分是在水下进行的。Anouck 和团队将技术潜水员带到了 Taylor Made、Candyland 和 Windjammer 沉船等顶级技术潜水地点。

除了有指导的潜水外，还在 Buddy's Reef 举行了试潜活动，让潜水员有机会测试 CCR，例如 Dive Rite 的 Choptima、Silent Diving 的 Inspiration 和 Scubatron 的 GBM。

博奈尔泰克
Buddy Dive 码头上忙碌的一天

在技​​术潜水期间，Buddy Dive 的技术潜水员在博内尔岛的深礁中与入侵的狮子鱼展开搏斗，捕获最大的狮子鱼者将获得奖励。

与会者不仅学到了很多东西——Buddy Dive 的 Anouck、Lars 和 Guillermo 还参加了 Dive Rite Choptima 服务诊所！

您想加入博内尔 TeK 吗？从 2025 月 27 日起，在日历上标记 XNUMX 年博内尔 TeK3月2025。

Bonaire Tek 的赞助商是 潜水仪式及 静谧潜水.

博奈尔泰克
Buddy Dive 的 House Reef 是进行技术潜水的理想场所

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