2025 年成为潜水医疗技师

随着我们进入新的一年,何不通过成为一名 DAN 潜水员医疗技术员来丰富您的技能,开启 2025 年呢?

这项全球认可的认证为潜水员、教练和医疗专业人员提供了处理潜水相关伤害和紧急情况所需的关键知识和技能。如果您正在考虑在潜水医学领域取得进步,那么 2025 年的这门课程不容错过。

主要优点

掌握潜水医学的原理 – 全面了解人体对水下环境的反应,并学习有效的应急程序。从减压病到气压伤,本课程将帮助您应对所有情况。

专业急救和高级生命支持技能 – Elevate your ability to provide first aid for a wide range of scuba-diving injuries. The hands-on 测试 and expert guidance will teach you advanced life support techniques tailored specifically for divers.

全球认可和职业机会 – 凭借由全球最值得信赖的潜水安全机构之一——欧洲潜水员警报网络 (DAN) 认可的认证,该资格为您在医疗保健和专业潜水行业打开了大门。

与全球专家网络建立联系 – 通过参加本课程,您将成为受人尊敬的医疗专家和训练有素的专业人员网络的一部分,致力于提高水下世界的安全性。

增强个人潜水安全 – For those who are both passionate about and active in scuba, this 测试 is invaluable for ensuring your own safety and that of your fellow divers during emergencies.

独特的课程特色

What sets the DAN Diver Medical Technician Course apart? This course is officially recognized by DAN Europe, the leading authority on diver safety and healthcare, and the curriculum reflects the latest research in the field of dive medicine and continually updated emergency protocols, ensuring you receive the most current 测试.

您将在模拟水下环境中进行实践练习,从而无缝且有准备地过渡到现实世界的紧急情况。在课程期间和课程结束后,您将可以访问大量最新资源、案例研究和专家见解,以进一步扩展您的专业知识。

2025 年 XNUMX 月特别优惠

仅限 2025 年 475 月,DAN 潜水员医疗技术员课程的折扣价为 40 英镑(仅限前 XNUMX 名参与者)。请充分利用此优惠,确保名额有限。课程仅在英国举办。选择适合您日程安排的课程 - 周末或晚上,可选课程时间为 XNUMX 月至 XNUMX 月。

本课程非常适合希望增强对水下安全理解的潜水员、旨在为学生提供更高护理标准的潜水教练、涉足潜水医学专业领域的医疗专业人员、希望培养处理高风险紧急情况专业知识的救援潜水员以及想要扩展知识和技能的潜水爱好者。

欲了解更多详情或报名,请发送电子邮件至: Cnewman@daneurope.org. As an added bonus, all participants who successfully complete this course will receive a complimentary 在线 course for their next adventure and a gift from The Diver Medic.