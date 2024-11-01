为 Sea of​​ Change 基金会举办拍卖筹款活动

特 变革之海基金会 再次推出以不可思议的冒险为主题的， 在线，拍卖筹款活动将持续一个月，从今天（1 年 2024 月 30 日）到 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日。

此次重要的筹款活动得益于 2024 年官方赞助商的慷慨捐助—— SSI – 国际潜水学校 , 丹 (潜水员警报网络, 水肺表演 , LiveAboard.com 和 分类潜水 筹集的所有资金都用于支持基金会的使命，即为我们都喜欢享受和探索的自然世界带来积极的变化。基金会是 侵略者冒险.

拍卖品的价格令人难以置信，大多数起拍价远低于零售价，包括令人惊叹的旅行、冒险、水上运动和 潜水装备独特而享有盛誉 艺术品, 相机装备，还有更多！，

从 Aggressor Adventures 开始，有四种“一生难忘的旅行”可供竞标：

· 巴哈马侵略者 – 双人潜水之旅 （捐赠者 Liveaboard.com)

· 特克斯和凯科斯群岛侵略者 II – 双人潜水之旅

· 红海侵略者 IV – 双人潜水之旅

· Raja Ampat Aggressor – 单人潜水之旅

可供竞标的其他海洋探险活动包括 在巴哈州观看灰鲸 至 菲律宾的跳岛游！还有精彩的陆上冒险可供竞拍，包括 大峡谷豪华露营 到 墨西哥四钻豪华度假村 两位客人的一周住宿。为了完善您的冒险计划，拍卖还包括户外运动装备，来自 立桨冲浪板 到 运动手表及 特种刀具.

“我们非常感谢今年官方赞助商——SSI、SCUBA Show、DAN、Liveaboard.com 和 Classified Diving 的支持，也感谢所有慷慨捐赠给我们 2024 年拍卖筹款活动的人。如果没有潜水和探险旅行界对保护的奉献和慷慨解囊，这场精彩的拍卖会以及它将资助的重要保护项目就不可能实现，”他说 萨曼莎·惠特克拉夫特，基金会的执行董事。

“我们非常高兴再次与 SSI 国际业务发展总裁 Doug McNeese 以及众多致力于保护我们的珊瑚礁、陆地生态系统和濒危物种的环保人士合作，” 韦恩布朗，Aggressor Adventures 首席执行官兼基金会董事会主席.

“请与我们以及我们的 2024 年官方赞助商一起通过竞标或 捐赠 以帮助支持基金会在世界各地支持创新的、以社区为基础的保护项目的出色工作。”