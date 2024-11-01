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为 Sea of​​ Change 基金会举办拍卖筹款活动

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变革之海基金会

特 变革之海基金会 再次推出以不可思议的冒险为主题的， 在线，拍卖筹款活动将持续一个月，从今天（1 年 2024 月 30 日）到 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日。

此次重要的筹款活动得益于 2024 年官方赞助商的慷慨捐助—— SSI – 国际潜水学校, (潜水员警报网络, 水肺表演, LiveAboard.com 分类潜水筹集的所有资金都用于支持基金会的使命，即为我们都喜欢享受和探索的自然世界带来积极的变化。基金会是 侵略者冒险.

拍卖品的价格令人难以置信，大多数起拍价远低于零售价，包括令人惊叹的旅行、冒险、水上运动和 潜水装备独特而享有盛誉 艺术品, 相机装备，还有更多！，

从 Aggressor Adventures 开始，有四种“一生难忘的旅行”可供竞标：

· 巴哈马侵略者 – 双人潜水之旅 （捐赠者 Liveaboard.com)

· 特克斯和凯科斯群岛侵略者 II – 双人潜水之旅

· 红海侵略者 IV – 双人潜水之旅

· Raja Ampat Aggressor – 单人潜水之旅

可供竞标的其他海洋探险活动包括 在巴哈州观看灰鲸菲律宾的跳岛游！还有精彩的陆上冒险可供竞拍，包括 大峡谷豪华露营墨西哥四钻豪华度假村 两位客人的一周住宿。为了完善您的冒险计划，拍卖还包括户外运动装备，来自 立桨冲浪板运动手表特种刀具.

“我们非常感谢今年官方赞助商——SSI、SCUBA Show、DAN、Liveaboard.com 和 Classified Diving 的支持，也感谢所有慷慨捐赠给我们 2024 年拍卖筹款活动的人。如果没有潜水和探险旅行界对保护的奉献和慷慨解囊，这场精彩的拍卖会以及它将资助的重要保护项目就不可能实现，”他说 萨曼莎·惠特克拉夫特，基金会的执行董事。

“我们非常高兴再次与 SSI 国际业务发展总裁 Doug McNeese 以及众多致力于保护我们的珊瑚礁、陆地生态系统和濒危物种的环保人士合作，” 韦恩布朗，Aggressor Adventures 首席执行官兼基金会董事会主席.

“请与我们以及我们的 2024 年官方赞助商一起通过竞标或 捐赠 以帮助支持基金会在世界各地支持创新的、以社区为基础的保护项目的出色工作。”

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



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