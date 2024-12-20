西西里潜水员探索 2,500 年前的沉船

西西里岛附近挖掘出一艘可追溯到公元前 5 世纪或 6 世纪的沉船，附近还有四个石锚和两个铁锚。

参与该项目的考古学家认为，研究这艘商船有助于阐明公元前 200 年左右罗马占领西西里岛之前古希腊占领西西里岛的几个世纪的历史，以及希腊人和迦太基人在争夺海上霸权时如何形成贸易竞争。

沉船事件首先被报告给西西里海洋监督局（索马雷) 于 2022 年由 BCsicilia 协会发现，该协会对该遗址进行了初步测绘。这艘古代沉船被埋在岛屿南端伊斯皮卡附近的圣玛丽亚德尔福卡洛，深度约为 6 米，被沙子和岩石覆盖。

沉船中保存下来的木板（SopMare）

部署 DPV（SopMare）

2023 年 XNUMX 月，SopMare 和水下考古学家 Massimo Capulli 教授对这座古城进行了初步水下检查。 乌迪内大学，并于今年 9 月进行了为期三周的挖掘，但直到最近才发布了报告。

此次挖掘工作由乌迪内大学人文与文化遗产系和弗留利大学水下考古系的潜水队在 SopMare 的监督下进行，墨西拿海岸警卫队潜水员随后加入，波扎洛港务局提供技术和后勤支持。

榫卯

沉船的船体采用“壳上”技术建造，即用榫卯接头将木板连接起来。

石锚被认为是史前或拜占庭时期的产物，但两个 T 形铁锚的年代可能不超过公元 7 世纪。其中一个石锚已碎裂，但看起来符合三孔锚型，原本可以承载两个木制锚爪。

后期的铁锚之一（SopMare）

潜水员手持四个石锚之一（SopMare）

利用水下摄影测量法生成了沉船的新 3D 模型，并收集了材料样本进行分析。

该项目是西西里岛“考卡纳项目”的第五个水下考古阶段，该项目于 2017 年启动，旨在绘制伊斯皮卡、考卡纳和卡马里纳之间的海底海岸线。项目协调员卡普利教授表示，XNUMX 月份天气状况不可预测，潜水员必须小心谨慎，以保护浅水区遗址。

检查船只的木材（SopMare）

参与第二周运营的部分团队（SopMare）

他说：“船体长期受到食木软体动物的侵袭，整体状况极其脆弱，不仅需要专业知识，还需要非常小心。”

“这艘沉船属于从古希腊到古典希腊的过渡时期，西西里殖民地也发挥了重要作用。

“我们面临的是非常古老时代的交通和贸易的物证，当时希腊人和迦太基人为争夺海洋控制权而战，比罗马强行出现在地中海早了几个世纪。”

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