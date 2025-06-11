沉船证据解决了“锡矿问题”

从一组古代沉船中收集到的新证据表明，锡是数千年前第一种大量出口到欧洲各地的英国商品，这证明英国在欧洲青铜时代发挥了至关重要的作用。

由杜伦大学考古学家领导的一项最近发表的国际研究表明，早在 3,300 年前，英国西南部开采的锡矿就成为远至 4,000 公里外的东地中海主要文明的重要资源。

在艾伦·威廉姆斯博士和本杰明·罗伯茨博士的带领下，研究人员利用化学和同位素分析来追踪海洋考古学家在公元前 1300 年左右沉船中发现的锡锭的地质来源，其中包括以色列海岸附近的三艘沉船。

这些船只来自英国西南部、法国南部和以色列本土，据说船上的货物提供了第一个直接证据，证明现在的康沃尔郡和德文郡是古代世界青铜生产锡的主要供应地。

至关重要的10%

青铜通常含有90%的铜和10%的锡，锡在当时的欧洲是一种稀有元素。然而，许多专家长期以来一直认为，对于寻求生产武器、工具和珠宝的南欧文明来说，从像英国这样偏远的地方进行任何规模的贸易都是不切实际的。

然而，希腊探险家皮西亚斯在古典文献中描述了锡贸易，他于公元前 320 年左右前往英国，写下了有关该岛及其人民的第一份记述。

他记录道，这种金属是在英国西南部一个他称之为伊克蒂斯（Ictis）的潮汐岛屿上进行交易的——现在被认为是康沃尔郡的圣迈克尔山。然后，它被运过大海，沿着法国河流，在一个月的时间里到达地中海的罗纳河河口。

沉船研究现在估计，每年有数十吨货物通过法国、撒丁岛和塞浦路斯的贸易商分阶段运输。

该报告还表明，在法国南部发现的公元前 600 年 Rochelongue 沉船中的锡原产于英国西南部。 出版 在杂志 古风.

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