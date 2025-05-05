罕见密封双耳瓶即将揭开秘密

在土耳其西南部地中海沿岸的潜水胜地卡什附近进行的水下挖掘工作，发现了一艘有 1,100 年历史的沉船和一个密封的双耳瓶，但目前尚不清楚里面到底装了什么。

双耳瓶保存完好，历经千年以上，极为罕见。据说，这只双耳瓶在土耳其尚属首例。该双耳瓶现已被打捞并打开，但对其黏土状内容物的分析结果仍有待确定。

来自阿克德尼兹大学的一支由 20 人组成的考古潜水队，由副教授哈坎·奥尼兹博士率领，代表 安塔利亚博物馆，是文化和旅游部“未来遗产项目”倡议的一部分。

这艘商船似乎从巴勒斯坦加沙起航，然后在卡什附近遭遇风暴。根据双耳细颈罐的造型，推测其装载的货物主要为橄榄油。今年3月，有消息称在沉船现场的一个双耳细颈罐内发现了橄榄籽。

沉船位于贝斯米岛附近，水深约 45 至 50 米，救援队利用 ROV 和水肺潜水器最大限度地延长了海底时间。

海底双耳瓶（文化旅游部）

工艺复杂

这只双耳瓶被带到了该大学的水下考古实验室，在那里，考古人员花了一个小时打开并取样。然而，由于这只双耳瓶在水下浸泡的时间很长，因此分析过程据称非常复杂。

据奥尼兹教授称，它可能被用来运输橄榄油、橄榄、葡萄酒、鱼露 鱼酱 或者完全是别的什么。“开幕式很激动人心，但等待结果更令人兴奋，”他说。

当时，橄榄油是加沙的主要出口产品，而公元9世纪和10世纪的巴勒斯坦人通常不饮酒，但这艘船很可能在加沙和卡什之间的几个港口停靠过。如果船上载有葡萄酒，那么葡萄酒很可能产自土耳其。

从卡什沉船中打捞出的文物很可能将在凯梅尔拟建的地中海水下考古博物馆展出。

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