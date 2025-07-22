波兰潜水员对千年古人脸感到兴奋

波兰水下考古学家发现了一根结构木梁，上面雕刻着一幅人脸，据信是1,000多年前的作品。他们认为，这可能表明在这个新兴国家皈依基督教的时期，异教信仰仍在延续。

这一罕见的发现是去年由尼古拉·哥白尼大学（NCU）水下考古中心的潜水员发现的，尽管直到现在才公布。他们当时正在探索位于波兹南东北部的莱德尼察湖。

精心雕刻的脸庞（Mateusz Popek）

从左边看到的脸……（Mateusz Popek） …右边（Mateusz Popek）

这根1.34米长的横梁是众多保存完好的橡木和榆木结构建筑之一，它们曾是中世纪定居点防御工事的一部分，但几个世纪以来一直隐藏在湖中。横梁高12厘米，宽9厘米，据信象征着一位神灵、守护神或英雄，负责守护定居点的居民。

据说，前额、脸颊、眉毛和胡须都经过精确雕刻，而鼻子和嘴唇的形状则更为简单、示意图。

水下考古中心主任安德烈·皮登博士评论道：“这一发现不仅唤起了人们对一千多年前工艺的钦佩，也开启了关于中世纪早期斯拉夫人精神生活的精彩讨论。”

NCU 水下考古中心的 Andrzej Pydyn 博士 (Andrzej Romański)

该大学树木年轮实验室的分析表明，这根木梁来自公元967年左右被砍伐的树木，当时正值波兰第一位基督教统治者梅什科一世在位时期。当时，人们仍然持有较古老的信仰，附近发现的野生动物骨骼表明，这些动物被认为是为了保护防御工事而献祭的。

“在斯拉夫人的物质文化中，拟人化的形象可能比保存下来的文物数量所显示的要普遍得多，”另一位 NCU 考古学家康拉德·列维克 (Konrad Lewek) 说。

木材分解速度很快，因此这类文物只能在湿地或水下等特殊条件下保存下来。因此，这根来自莱德尼察湖的木梁在城墙滑坡中完好无损地保存下来，是一件具有非凡科学和文化价值的独特文物。

湖中的脸（Mateusz Popek）

考古学家无法排除这尊脸部雕像是在后期重建过程中雕刻而成的可能性，尽管在其他斯拉夫城市也发现了当时类似的雕像。皮登认为，这一发现或许需要重新思考目前基于神像巨像来评估斯拉夫精神痕迹的做法。

自 1950 世纪 1980 年代以来，莱德尼察湖便有了考古发现，但系统的水下研究始于 XNUMX 世纪 XNUMX 年代初， 中央控制单元 与 莱德尼察第一皮亚斯特博物馆.

多年来，人们已经发掘出桥梁碎片、独木舟以及中欧最大的中世纪早期武器收藏。

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