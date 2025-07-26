纽约深层谜团浮出水面

纽约市无畏号博物馆举办了一场关于水下考古的沉浸式展览。 深海之谜：探索水下考古 正在博物馆的航天飞机馆展出，这是多年国际巡演的第一站。

无畏号博物馆成立于 1982 年，当时收购了一艘二战时期的航空母舰 强悍 成为其丰富藏品的核心。该博物馆声称每年接待超过一百万国际游客。

此次新展览由 Flying Fish 联合举办，并由水下考古学家担任客座策展人 梅根·利克利特-蒙登，探索“沉没的飞机、沉船、被淹没的城市和消失的风景”，并附有文字， 视频 以及英语和西班牙语的教育材料。

克洛蒂尔达号奴隶船展览的一部分

十五个互动体验让游客了解水下考古的各个方面，例如声纳测绘、驾驶 ROV、重建 数字 潜水地点并检查历史沉船的真正文物。

其中解释了激光雷达 (LiDAR) 等遥感技术，以及水下考古与气候变化、创新和全球保护工作之间的交集。

水下体验包括希腊的帕夫洛佩特里，世界上已知最古老的沉没城市，以及 克洛蒂达 在阿拉巴马州莫比尔湾，这是最后一艘抵达美国的奴隶船。

“深海之谜 “是一个强有力的例子，展示了沉浸式叙事和突破性技术如何让过去重现并启发未来，”无畏号博物馆馆长苏珊·马雷诺夫-扎斯纳 (Susan Marenoff-Zausner) 说道。

《深海之谜》在航天飞机馆展出

“水下考古学背后的科学不仅有趣又令人兴奋，而且与发现一艘海盗船的碎片类似 强悍的飞行甲板，这是博物馆的一个展品，它还通过文物和持久的情感联系揭示了那些失踪人员的深刻人性故事。”

深海之谜 该展览将一直持续在无畏号博物馆（哈德逊河公园 86 号码头，第 12 大道）展出至明年 11 月 XNUMX 日，凭普通门票可免费入场。

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