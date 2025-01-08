潜水议员检查沉船研究

伯恩茅斯西区工党议员杰西卡·托尔业余时间喜欢潜水，她最近参观了海洋考古海洋信托基金（MAST) 来普尔进一步了解伯恩茅斯大学考古学家的组织和工作。

MAST 成立于 2011 年，旨在通过开展考古项目“解决水下海洋文化遗产保护方式与陆地文化遗产受到尊重方式之间的巨大差距”。

MAST 和伯恩茅斯大学签署了一份谅解备忘录，并在多个项目上展开合作。研究人员长期以来一直参与挖掘和保护历史沉船遗迹，例如 HMS 不可战胜的他们通过精选的回收文物向议员们进行了展示。

其中还包括来自 1250 沉船，这艘船在亨利三世统治时期于近 800 年前在多塞特郡附近沉没，还有来自 17 世纪荷兰船只“斯瓦斯海峡沉船”的雕刻品。

潜水员携带带轮头的十字墓碑（伯恩茅斯大学）

许多文物将在 普尔博物馆 经过大规模的翻新，包括增加三个新的海事画廊后，该博物馆将于今年春天重新开放。

“英国拥有世界上最丰富的水下文化遗产，但英国国内的保护资金不足，而且面临着自然侵蚀和腐烂的风险。” 伯恩茅斯大学 海洋考古学家戴夫·帕勒姆教授带领议员进行了此次访问。“我们正在做的是抢救这些材料，以便保存并公开展示，并让人们了解我们的过去。”

出席会议的还有 MAST 首席执行官杰西卡·贝瑞、伯恩茅斯潜水和海洋考古官员汤姆·考辛斯、校长艾莉森·霍诺教授以及大学教职员工和学生。该小组讨论了海洋考古教育的重要性以及继续资助发掘项目。

去年夏天，杰西卡·托尔在多塞特郡潜水

“今天来到 MAST 真是太棒了，看到伯恩茅斯大学团队为提高人们对该地区遗产的认识而开展的工作，并带来我们世界领先的技术技能 - 使我们在普尔港发现的一些东西栩栩如生，”托尔在参观后说道。

去年夏天，托尔与水下摄影师兼伯恩茅斯大学讲师赛义德·拉希德一起在斯旺纳奇潜水

托勒一直积极反对向沿海水域倾倒污水，他担心污水排放对人类健康的影响以及对自然生物多样性的影响。

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