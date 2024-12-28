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潜水员计划出售 448 件古代文物

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来自阿布基尔湾的宝藏（内政部）
来自阿布基尔湾的宝藏（内政部）

据报道，两名据称为埃及国民的潜水员在埃及地中海的阿布基尔湾非法收集了大量希腊和罗马宝藏，随后被逮捕，他们的发现也被追回。

据内政部称，潜水员打捞的文物多达 448 件，包括 305 枚硬币、53 尊完整雕像和 20 尊头像、14 件青铜“碎片”和 41 个青铜杯、12 把斧头和 500 支长矛。这些物品都可追溯到古代，大约公元前 400 年至公元 XNUMX 年之间。

从海水中捞出的物品照片显示，它们已被严重氧化。

潜水员打捞出的小雕像（内政部）
其中一尊小雕像（内政部）

埃及内政部表示，其中一名潜水员已有犯罪记录，并称两人已承认有贩卖这些物品的意图。内政部表示，“已采取法律行动”，但没有提供任何细节，但其社交媒体页面上的评论似乎反映出埃及人民对这两名潜水员的举动表示高度同情。

雕像、斧头、刀具和矩形硬币（内政部）
雕像、斧头、刀具和矩形硬币（内政部）

阿布基尔湾位于亚历山大市附近，几十年来一直是欧洲水下考古研究所法国潜水员弗兰克·戈迪奥领导的大规模考古发掘的对象（国际能源管理协会）与埃及合作 最高古物理事会

戈迪奥最初的任务是找出尼罗河三角洲西部所有可能的考古遗址，该地区面积约 110 平方公里，没有任何地标可以参考，大量淤泥掩盖了遗迹，降低了水下的能见度。

他的团队于 7 年成功发现了离岸 2000 公里的托尼斯-赫拉克利翁城，并继续发掘和研究沉没的卡诺普斯和梅努西斯城以及亚历山大港。考古潜水员继续在阿布基尔湾挖掘最近发现的沉船、寺庙和港口遗址。 

也在 Divernet 上： 潜水员发掘埃及失落神庙的宝藏, 埃及附近发现古代沉船, 独特的沉船证明古人的说法是正确的, 来自过去的信息

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