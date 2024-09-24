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潜水员在黑海要塞港口发现

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找回罗马双耳瓶（布尔加斯地区历史博物馆）
找回罗马双耳瓶（布尔加斯地区历史博物馆）

在最近一次位于保加利亚黑海沿岸索佐波尔湾西部的水下考古探险中，考古人员发现了古代晚期的双耳瓶、拜占庭锚和铁制战刀等。

此次探险活动于 2014 月上半月由国家历史博物馆的考古潜水员在 Ivan Hristovas 教授的带领下进行，是自 XNUMX 年开始的对 Chrysosotira 堡垒港口地区研究的最新阶段。

一支由五名潜水员组成的团队被分配到四个区域进行工作，检查克里索索蒂拉半岛南部和西南部水域约 70,000 平方米的区域。 

索佐波尔湾，古代克里索索蒂拉堡垒港口的所在地（布尔加斯地区历史博物馆）
索佐波尔湾，古代克里索索蒂拉堡垒港口的所在地（布尔加斯地区历史博物馆）

他们发现了完整和破碎的双耳瓶以及其他各种设计的陶瓷器皿，其历史可追溯到公元 5 至 7 世纪，它们要么放在海床上，要么部分埋在沙子中，深度为 6 至 10 米。 

他们还发现了一个拜占庭铁锚，这为船只停靠的地点提供了有用的指示。

考古人员还发现了一些不那么古老的遗迹，包括 10-13 世纪的双耳瓶、17-18 世纪的陶瓷器皿和中世纪晚期的铁制战刀。据说，所有这些发现都表明，在索佐波尔湾曾经被认为是一片宁静的地区，曾经有过繁忙的卸货活动。 

完整的双耳瓶（布尔加斯地区历史博物馆）
完整的双耳瓶（布尔加斯地区历史博物馆）

广阔的克里索索蒂拉堡垒占地半岛 80 公顷，包括城墙、塔楼和 30 多座建筑物。

历史文献中曾提到过它的古老港口区，现在人们认为它很可能位于半岛受保护的西南侧。

此次探险活动由文化部和 国家历史博物馆，其中最珍贵的文物将于今年12月在博物馆的临时展览中展出。

也在 Divernet 上： 世界上最古老的完整沉船被发现, 黑海发现40艘古代沉船, 潜水员调查“世界上最古老的沉船”

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