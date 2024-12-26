古地中海沉船发现 10,000 件陶瓷

一艘有 1,500 年历史的商船沉船在土耳其艾瓦勒克岛外海 10,000 米深处被发现，船上有大约 43 个陶瓷盘子、碟子和碗。

此次发现是土耳其沉船清单项目：蓝色遗产的一部分，发现地点位于该国西北部巴勒克埃西尔省约 4 公里外的爱琴海。

据信，这艘船可追溯到公元 5 世纪晚期，是地中海地区迄今发现的最大的“板块沉船”。研究人员认为，这艘船当时正从北非或塞浦路斯驶往君士坦丁堡（后来的伊斯坦布尔），在一场风暴中沉没，据说，正是由于它位于公海，才得以在几个世纪中保存下来。

沉船上的 10,000 件陶瓷文物（SUDEMER）

该沉船长约 15 米，宽约 9 米，由多库兹艾鲁尔大学水下文化遗产和海洋历史中心发现并调查。苏德默) 的副主任、副教授 Nilhan Kızıldag 博士带领下开展了这项研究。他们最初使用 AUV 调查声纳扫描异常情况，然后才派遣潜水队跟进。

陶器被发现成堆，通常分为 15 到 20 件一组。这艘船还载有少量双耳瓶，海洋考古学家通常认为这些储存容器是早期地中海贸易船只的主要货物。

人们已知北非、埃及和叙利亚生产的陶瓷被运往安纳托利亚（亚洲的土耳其）、希腊或意大利进行贸易，但据说沉船提供了此类贸易的首批清晰的水下证据。根据摄影测量研究显示，从沉船上可见的物品数量估计为 10,000 件。

早期从母舰跟踪机器人（SUDEMER）

SUDEMER 主管 Harun Ozdas 表示：“这批货物中至少有五六种不同类型的钢板。我们在土耳其海域进行了 30 年的水下研究，发现如此丰富的宝藏让我们感到非常高兴。”

“这艘沉船意义重大，尤其是因为它保持了原样，没有受到任何影响。这里的文物种类繁多，数量可观，”奥兹达斯总结道，他认为这批货物值得专门建一个博物馆来展示。

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