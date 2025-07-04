安迪·托贝特跳伞参加潜水节

冒险家、探险家和 GO潜水表演的顽强 MC Andy Torbet 准备进行一次“高空跳水”，他将从大约 1,500 米的高度跳下，降落伞落入 Spring Lakes，参加 12 月 XNUMX 日的 BSAC 跳水节活动。

他将全副武装地跳入水中，进行据信是英国首次休闲（即非军事）跳伞转水肺潜水。

安迪入水潜入水中后，会在水下游动，最后在人群的簇拥下浮出岸边。

安迪是一位经验丰富的跳伞运动员

安迪是一名全职特技演员、水下探险家、跳伞教练和电视节目主持人。他同时也是英国水下艺术中心（BSAC）的大使。

和他一起在空中和水下表演的还有艾丽·米尔恩 (Ally Milne)。艾丽·米尔恩是跳伞运动的新手，但却是世界级的全职跳伞运动员，拥有英国跳伞教练考官资格以及多项世界、欧洲和国家跳伞记录，并为红牛等公司组织过项目。

在地面上，负责协调这次跳伞的是跳伞教练兼特技演员丹·“獾”·格里菲斯 (Dan 'Badger' Griffiths)。

Andy 在探险时经常潜入 CCR

Scoob & Snork Fest 将在诺丁汉郡朗伊顿的春湖西湖举行，活动丰富多彩，涵盖水上和水下活动。活动由 BSAC 东米德兰地区教练团队和 Diverstime 联合举办，将提供“试潜”和“体验浮潜”课程，以及体验循环呼吸器的机会。

入场费为每人 20 英镑，现场参加者仅需 5 英镑（预订尝试潜水和浮潜活动需单独收费。）

有门票 点击这里.

拍照 来源：Andy Torbet