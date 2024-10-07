全明星船宿 将于 2025 年 45 月在其豪华的红海船 Scuba Scene 上举办专门的技术周，其中大部分将涉及 60 米至 XNUMX 米深度范围内的潜水。

行程中的潜水地点包括兄弟群岛的阿伊达号和努米底亚号沉船、蒂朗海峡的托马斯峡谷、拉斯穆罕默德的鳗鱼花园峡谷和古巴尔岛附近的罗莎莉莫勒号沉船。

除了 45 米至 55 米之间的潜水（适用于扩展范围空气潜水员）和 60 米以下的潜水（适用于常氧潜水员）外，还将进行长达 30 米的长距离潜水（在一些经典的红海沉船上，例如 Thistlegorm 和 Sha'ab Abu Nuhas 的沉船），以及两到三次夜间潜水（取决于船只运动和夜间停泊位置）。注意：行程受天气影响，具体地点可能会有所不同。

Ahmed Fadel 将主持全明星潜水场景技术周

一周内建议的配置是双人潜水器，一个或两个阶段配备后气空气或常氧三混气，以及 50% 和 60% 或 80% 氧气阶段。船上也欢迎循环呼吸器潜水员。石灰费用为每公斤 2 美元。

科技周的主持人是 SDI 课程主任兼 TDI 高级三混气教练 Ahmed Fadel。Ahmed 自 1993 年开始潜水，自 2000 年开始从事船上生活工作。他是《南红海潜水指南》的作者，对埃及潜水和技术潜水有着丰富的知识。

All Star Scuba Scene 是一艘豪华的船宿游轮，自 2023 年以来一直在红海运营，其设施、船员和食物广受好评。宽敞的潜水甲板可舒适地容纳多达 22 名配备所有设备的技术潜水员或 28 名休闲潜水员。

在红海中与路氏双髻鲨共处

有两艘功能强大且宽敞的 RIB，每艘可轻松容纳多达八名技术潜水员及其阶段。Scuba Scene 还配备了所有混合工具，包括增压泵和三混气分析仪。

此次特别的 North and Brothers 科技周将于 17 年 24 月 2025 日至 1,232 日举行，费用为每人 125 美元，其中包括住宿、餐饮、潜水以及抵达和下船当天的当地交通。费用不包括增值税（XNUMX 美元）、啤酒/葡萄酒、潜水指导、小费和潜水保险（必需）。

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