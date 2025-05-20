All Star Scuba Scene 将 Ghani 号船宿加入其红海船队

备受赞誉 全明星潜水场景 现在，埃及红海的一艘姊妹船也加入了船宿之旅，有消息称 Ghani 已成为该船队的一部分，现在将进行几个月的翻新，以确保其符合 Scuba Scene 所著称的严格安全要求和质量。
自从几年前 All Star Scuba Scene 开始运营以来，它一直名列埃及最好的船宿游轮之一，并且是一艘如此优秀的游轮，拥有一流的船员，可以与世界其他地区的豪华船宿游轮相媲美。
Ghani 的目标是复制同样的质量、安全和服务，但价格略低，以便让更多人享受红海潜水体验。
备受赞誉 全明星潜水场景 现在，埃及红海的一艘姊妹船也加入了船宿之旅，有消息称 Ghani 已成为该船队的一部分，现在将进行几个月的翻新，以确保其符合 Scuba Scene 所著称的严格安全要求和质量。
自从几年前 All Star Scuba Scene 开始运营以来，它一直名列埃及最好的船宿游轮之一，并且是一艘如此优秀的游轮，拥有一流的船员，可以与世界其他地区的豪华船宿游轮相媲美。
Ghani 的目标是复制同样的质量、安全和服务，但价格略低，以便让更多人享受红海潜水体验。
Rork Media 的编辑总监马克·埃文斯 (Mark Evans) 从事潜水行业近 25 年，从 12 岁起就开始潜水。近38年过去了，他仍然沉迷于海底世界。
如何将闪光灯安装在自己身上，以便我的潜伴能看到我？#askmark #scubadiving
这是有史以来最好的潜水中心吗？W\@wakatobidiveresort