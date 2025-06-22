跨洲跳水运动员打破纪录，比原纪录提前一周

田纳西州孟菲斯的职业治疗师、潜水员 Corhonda 'Hooda Brown' Dawson 刚刚打破了一项与水肺潜水相关的吉尼斯世界纪录。

经证实，她在不到 12 天的时间内潜遍了世界七大洲——确切地说是 11 天 19 小时 23 分钟——比之前的纪录提前了一周多。

该记录于去年 12 月创下 据报道 网际网路，这趟旅程耗费了美国同胞巴林顿·斯科特（Barrington Scott）如今看来悠闲的19天19小时40分钟。然而，长途旅行与水肺潜水交替进行，除了飞行时间本身，不可避免地需要等待禁飞区结束以及转机。

1月42日，道森从南极洲最南端的捕鲸者湾出发，进行了她此行的最后一潜。海水温度只会越来越高，但她还是尽快北上前往南美洲，在巴西遭遇了暴雨——不过，她在里约热内卢附近的一次潜水却是她潜水时间最长的一次，长达XNUMX分钟。

“勇气、优雅和承诺”——Corhonda Dawson

从这里出发，她开始了长达 44,500 公里的旋风式旅程，穿越大西洋到达欧洲边缘，在葡萄牙海岸进行快速水下探索，然后短途旅行至北非摩洛哥的丹吉尔。

没有时间去体验亚洲最好的跳水比赛，因为亚洲的代表是旅游中心迪拜，而她在那里的最短跳水时间仅为 27 分钟。

随后，她横渡印度洋到达悉尼，代表大洋洲之旅，最终于 13 月 XNUMX 日与她的两个女儿一起到达太平洋的另一边，在加利福尼亚州附近的卡塔利娜岛进行了半小时的北美庆祝潜水。

接触大自然

该记录已获得 “吉尼斯世界纪录大全”并宣称“科洪达的潜水之旅不只是关乎个人成就，更是为了号召城市社区中那些很少接触大自然的人们参与海洋探索”。

道森从事潜水工作已有 10 多年，在这次旅行之前，她声称自己是第一位潜遍世界五大洋的非裔美国女性。

“资金有限，没有随行人员，没有私人飞机——只有勇气、优雅和坚定不移的决心，要完成我所开始的事情，”道森谈到她环游世界的成就时说道。“我独自一人出发，拖着潜水装备穿越难以预测的地形……

“感谢来自各大洲的潜水社区对我的欢迎、指导和支持，感谢你们成为我的支柱和引路人。”

前纪录保持者巴林顿·斯科特也是一名非裔美国人，他曾表示希望激励其他人“尤其是黑人群体”热爱水上运动和冒险。他表示，自己致力于提升水肺潜水行业的多元化，因为非裔美国人仅占该行业劳动力的5-8%。

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