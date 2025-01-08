Aggressor Adventures 新增第二艘巴哈马船宿游轮

2 年 2025 月 20 日，巴哈马将迎来一艘全新的世界级船宿游轮，这艘豪华游轮可容纳 XNUMX 名乘客 巴哈马侵略者二号 游轮驶入拿骚。

巴哈马侵略者二号（前身为英属维尔京群岛侵略者号）将继续从英属维尔京群岛托尔托拉岛出发，最后一次航行时间为 15 年 22 月 2025 日至 XNUMX 日，之后将启程前往巴哈马群岛。对于那些想要体验英属维尔京群岛潜水的人来说，在启程前预订还不算太晚。

这艘 33 米长的四层甲板游艇是一个浮动度假村，专为浮潜、水肺潜水和游览西南伊柳塞拉岛、小圣萨尔岛和埃克苏马群岛的原始珊瑚礁而设计。

Mike Mesgleski 教授 照片 在宽敞的沙龙里

除了在埃克苏马群岛租船外，巴哈马侵略者二号还提供从四月到七月的老虎滩鲨鱼探险之旅（注意：老虎滩行程将于 2026 年开始），从大巴哈马岛的自由港出发。

“作为一名鲨鱼爱好者，巴哈马群岛是我最喜欢的目的地之一。老虎滩是世界上为数不多的可以体验世界级浅水潜水和虎鲨共舞的地方之一，”Aggressor Adventures 董事长兼首席执行官韦恩·布朗说道。

“在埃克苏马群岛，你可以看到各种各样的鲨鱼，包括牛鲨和锤头鲨，以及绝妙的沉船和美丽的珊瑚礁。我们很高兴现在能在巴哈马的两艘船宿上为我们的客人提供独特的小团体潜水体验——20 人座的 Bahamas Aggressor II 和历史悠久的 14 人座的 巴哈马侵略者=

巴哈马侵略者二号上的一间舒适客舱

由于船上居住旅客的需求量很大，巴哈马侵略者号将与巴哈马侵略者二号一起继续运营。

为期七晚的巴哈马侵略者二号包船之旅从周六到周六运营，包括由厨师烹制的当地风味餐点和小吃、专业工作人员的全天候服务以及每周最多 27 次精彩的浮潜和水肺潜水机会。船上配有豪华设施，客人可以享受热水浴缸、宽敞的阳光甲板、餐厅、露天休息室、客房内早晨咖啡服务以及十间带独立浴室的私人客舱。巴哈马侵略者二号上的两个上层甲板阳台套房可欣赏加勒比日出和日落的全景。