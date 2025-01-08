杂志订阅
每月 3 英镑即可移除广告
登录

Aggressor Adventures 新增第二艘巴哈马船宿游轮

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
巴哈马

2 年 2025 月 20 日，巴哈马将迎来一艘全新的世界级船宿游轮，这艘豪华游轮可容纳 XNUMX 名乘客 巴哈马侵略者二号 游轮驶入拿骚。

巴哈马侵略者二号（前身为英属维尔京群岛侵略者号）将继续从英属维尔京群岛托尔托拉岛出发，最后一次航行时间为 15 年 22 月 2025 日至 XNUMX 日，之后将启程前往巴哈马群岛。对于那些想要体验英属维尔京群岛潜水的人来说，在启程前预订还不算太晚。

这艘 33 米长的四层甲板游艇是一个浮动度假村，专为浮潜、水肺潜水和游览西南伊柳塞拉岛、小圣萨尔岛和埃克苏马群岛的原始珊瑚礁而设计。

巴哈马
Mike Mesgleski 教授 照片 在宽敞的沙龙里

除了在埃克苏马群岛租船外，巴哈马侵略者二号还提供从四月到七月的老虎滩鲨鱼探险之旅（注意：老虎滩行程将于 2026 年开始），从大巴哈马岛的自由港出发。

“作为一名鲨鱼爱好者，巴哈马群岛是我最喜欢的目的地之一。老虎滩是世界上为数不多的可以体验世界级浅水潜水和虎鲨共舞的地方之一，”Aggressor Adventures 董事长兼首席执行官韦恩·布朗说道。

“在埃克苏马群岛，你可以看到各种各样的鲨鱼，包括牛鲨和锤头鲨，以及绝妙的沉船和美丽的珊瑚礁。我们很高兴现在能在巴哈马的两艘船宿上为我们的客人提供独特的小团体潜水体验——20 人座的 Bahamas Aggressor II 和历史悠久的 14 人座的 巴哈马侵略者=

巴哈马
巴哈马侵略者二号上的一间舒适客舱

由于船上居住旅客的需求量很大，巴哈马侵略者号将与巴哈马侵略者二号一起继续运营。

为期七晚的巴哈马侵略者二号包船之旅从周六到周六运营，包括由厨师烹制的当地风味餐点和小吃、专业工作人员的全天候服务以及每周最多 27 次精彩的浮潜和水肺潜水机会。船上配有豪华设施，客人可以享受热水浴缸、宽敞的阳光甲板、餐厅、露天休息室、客房内早晨咖啡服务以及十间带独立浴室的私人客舱。巴哈马侵略者二号上的两个上层甲板阳台套房可欣赏加勒比日出和日落的全景。

巴哈马
巴哈马侵略者二号上的带顶棚休息区
最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@stevenwood1468 #ASKMARK 技巧，学习更好地使用 5 毫米手套和干手套？ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

@stevenwood1468
#ASKMARK 技巧，学习更好地使用 5 毫米手套和干手套？

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xMUQ5ODk0Q0I0MjZBQjhG

我该如何处理厚氯丁橡胶手套？#askmark #scuba

Scuba.com 会员链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK： https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。 本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 00:00 简介 01:00 免提脚蹼 02:10 放下脚环 03:34 手臂和腿部 04:56 Scuba.com 05:56 面罩和调节器 06:55 查看 BP/W 07:56 额外关节 09:20 冷密封 10:05 试潜 11:19 装备标签 12:22 蜡拉链 13:41 简易 O 形环 14:34 方便的螺栓扣 15:21 穿袜子 16:07 菊花链

Scuba.com 附属链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。
00：00简介
01:00 免提脚蹼
02:10 离开戒指
03:34 手臂和腿
04:56 潜水网
05:56 面具与规则
06:55 看看BP/W
07:56 额外的关节
09:20 冰封海豹
10:05 测试潜水
11:19 装备标签
12:22 蜡拉链
13:41 简易 O 形圈
14:34 方便的 Boltsnap
15:21 穿袜子
16:07 菊花链

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xQzNEQjU3NzFFNzQ1M0Q0

实用水肺潜水技巧和窍门 #scubadiving #hacks

@HelgiRu #askmark 所有的 DIN 调节器都一样吗？ 一位潜水用品店老板告诉我，欧洲和美国的 DIN 调节器是不同的。 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

@HelgiRu #askmark 所有的 DIN 调节器都一样吗？ 一位潜水用品店老板告诉我，欧洲和美国的 DIN 调节器是不同的。

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xNkVFQkQwQzlCOTczN0FG

欧洲和美国的 DIN 有什么不同吗？#AskMark #scubadiving

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
利斯: 神奇的宁格鲁礁
唐·W: 英国对红海潜水船安全表示“严重关切”
丹尼尔·菲尔普斯: 潜水员计划出售 448 件古代文物
史蒂夫芬顿: 潜水教练吃了罪证确凿的 SD 卡
彼得: 哈尔·沃茨：斯库巴先生的逝世
最新资讯
Aggressor Adventures 新增第二艘巴哈马船宿游轮 Aggressor Adventures 新增第二艘巴哈马船宿游轮
潜水议员检查沉船研究 潜水议员检查沉船研究
2025 年成为潜水医疗技师 2025 年成为潜水医疗技师
Zero2Hero：赢取红海自由潜水之旅！ Zero2Hero：赢取红海自由潜水之旅！
雇主未能检查潜水员的健康状况 雇主未能检查潜水员的健康状况
虎鲸幼崽死亡的安慰 – 但对 J35 来说并非如此 虎鲸幼崽死亡的安慰 – 但对 J35 来说并非如此
关注我们.
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
版权所有2025年 洛克传媒有限公司 版权所有。
赠送订阅
每月 3 英镑订阅