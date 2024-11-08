Aggressor Adventures 增加了新的红海船和厄尔巴岛礁行程

埃及南部腹地是一片原始、未开发且偏远的地区，现在 侵略者冒险 已为其船队增添一艘新船，该船将于 2025 年 XNUMX 月起进入这片尚未开发的荒野，包括著名的厄尔巴岛礁。

红海侵略者五号将从贝伦尼斯港出发，这是埃及海军运营的设施，位于加利布港以南约 220 公里处，大多数船宿游轮都是从那里出发前往红海南部进行探险。这个新的出发点位于更靠南的地方，这意味着洛基岛和扎巴加德等热门景点更近了，而厄尔巴礁等较远的地方也很容易航行。

红海侵略者 V

红海侵略者五号是一艘钢壳船，长 40 米，有五层甲板。船上设有 26 间空调客舱，可容纳 13 名乘客，还有两个室内休息室、两个室外休息区、一个露天日光浴平台、一间大餐厅和一个热水浴缸。船上配备两艘宽敞的 RIB，发动机功率为 85 马力。

海龟为摄影师摆姿势

这艘游轮将运行两条不同的航线——一条航线经过阿布加拉瓦、拉斯巴纳斯、扎巴加德和岩石岛，在返回港口的途中经过哈比利加法尔和危险礁；另一条航线继续向南航行至苏丹边境，经过厄尔巴礁、莱万佐沉船，然后在返回途中经过阿布范迪拉。这些航线将每周交替一次，这意味着游客可以在船上停留两周，并体验两条不同的航线。

在厄尔巴岛礁航线上，到 2025 年，当船只返回北部时，其中一天将专门进行四次探索性潜水。客人可以对这些偏远的珊瑚礁潜水提出反馈意见，投票选出的前四个潜水地点将被命名并添加到 2026 年的行程中。