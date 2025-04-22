布里斯班号航空母舰的新篇章

飓风“阿尔弗雷德”过后，澳大利亚皇家海军布里斯班号开启新篇章。



澳大利亚著名的潜水胜地——布里斯班号皇家海军，因飓风“阿尔弗雷德”带来的强劲海浪而发生了翻天覆地的变化，沉船的前部上层建筑被掀翻。令人惊奇的是，这部分残骸如今完好地直立在主船体旁。这种巧合的排列方式为潜水员创造了两个截然不同的结构，供他们探索，同时，一条天然的排水沟也为海洋生物创造了一个极具吸引力的庇护所。



此次戏剧性的重新改造不仅保留了这艘前海军战舰的传奇历史，更为其遗产谱写了新的篇章。潜水员将体验在主沉船和其分离的同伴之间航行的刺激，探索隐秘的角落和繁茂的栖息地，这些栖息地已迅速成为海洋生物多样性的避风港。新形成的排水沟已经吸引了成群的鱼类和其他海洋生物，为大自然的韧性和美丽提供了生动的展示。

布里斯班一号舰的新篇章



“飓风‘阿尔弗雷德’让布里斯班号原本就令人兴奋又好奇的故事更加精彩，”Sunreef 的 Jonny 说道。“我们被海洋的威力和沉船被重新安置的程度震惊了，这真是太不可思议了，现在这场天气事件在这艘早已声名远扬的沉船的故事中被永久地记录了下来。”



昆士兰公园和野生动物服务局南部海洋公园首席护林员史蒂夫·霍塞克 (Steve Hoseck) 表示，护林员上周末对位于穆卢拉巴 (Mooloolaba) 附近的热门潜水地点进行了飓风过后的初步检查。



霍塞克先生说：“虽然沉船的大部分仍然完好无损，似乎没有受到阿尔弗雷德的影响，但船的前部很大一部分已经发生了重大改造。”



“前烟囱下方的整个部分已经脱落并被重新安置到船的左舷——这充分展示了气旋期间波浪和水流的威力。”



霍塞克先生表示，护林员的首要任务是确保隔离区域的安全，以便尽快恢复潜水。



“这些工程完成后，我们将开放该地点，由两家当地潜水运营商提供仅限外部指导的潜水服务。



“下一个优先事项是对沉船进行全面的内部检查，以评估是否需要进行额外的工作才能确保潜水员安全进入沉船。



这项内部评估工作非常复杂，需要良好的海况，可能需要几个月的时间才能完成。为了安全起见，在此期间，潜水活动将仅限于有导游陪同的潜水。



“四月份的多光束勘测将为我们提供有关外表面损坏情况的指示，并将与之前的勘测结果进行比较，以确定是否发生了进一步的扭曲或变形。



“我们认识到前任的重要性HMAS布里斯班 该潜水点对当地潜水社区和旅游业至关重要，我们致力于确保潜水点的安全并重新开放，以便游客能够尽快体验其新的创意表达。



“我们要求人们远离该地点，直到确认安全为止。”



“一旦被认为是安全的，前HMAS布里斯班 这将是一次令人惊叹的潜水，由于热带气旋阿尔弗雷德，它将带来新的转折和独特的视角。”



有关前任的更多信息HMAS布里斯班 保护公园地址如下： 前澳大利亚皇家海军布里斯班号保护公园。