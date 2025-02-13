2025海洋电影节澳大利亚巡展将于XNUMX月启动

这款 海洋电影节世界巡演 2025 年将再次举办，庆祝 12 年来激励、教育和保护海洋的非凡成就。这项年度盛事影响了 14 个国家的生活，将于 XNUMX 月开始在澳大利亚巡回演出，为全国观众带来迷人的海底世界之美。

十多年来，海洋电影节一直是海洋爱好者的全球灯塔，通过精选来自世界各地才华横溢的独立电影制作人的电影，展示海洋的奇妙和力量。今年的澳大利亚之旅有望让观众着迷 三个小时的节目，内容包括令人惊叹的视觉效果和引人入胜的故事，深入探究海洋的核心以及珍惜海洋的人们的生活。

“今年，我们特别高兴能展示三部令人难以置信的澳大利亚电影，” 杰米玛罗宾逊海洋电影节世界巡演创始人。“对于澳大利亚电影人来说，他们的作品能够与国际故事一起受到赞誉，这是一项了不起的成就。”令人惊叹的 “白石” 突出了一项大胆的保护努力，即通过将生态危机转化为可持续的解决方案来拯救澳大利亚南部大礁。诗意而真挚的 “女神” 向海底世界献上一曲颂歌，让观众爱上海洋的生机勃勃。与此同时， “海洋中的宇航员” 介绍趴板冲浪运动员 Shane Ackerman，他无畏地追求海浪，体现了对海洋激情的纯粹快乐。

这些澳大利亚故事与来自世界各地的励志故事相得益彰。观众将见证夏威夷摄影师兼冲浪手 Mike Coots 的变革之旅 “电话”，了解冲浪如何为利比里亚青年带来力量和希望 “我们冲浪者”，跟随阿拉斯加人对人类影响的深刻旅程 “卡特迈的足迹”并沉醉于 “水上芭蕾”.

海洋电影节世界巡演不仅仅是一场电影盛会，更是对我们地球蓝色心脏的颂扬。通过令人惊叹的摄影和强有力的叙事，电影节旨在激发人们与海洋更深层次的联系，并鼓励观众采取行动保护这一至关重要的生态系统。

2025 年澳大利亚巡演门票现已开始发售！ 无论您是经验丰富的海洋爱好者、周末冲浪者还是对深海奥秘感到惊奇的人，这个电影节都将为您带来一次难忘的电影之旅。

如需了解门票、场地和完整巡演日程，请访问 www.oceanfilmfestivalworldtour.com.

与我们一起庆祝 12 年的海洋故事讲述，并受到启发去珍惜、保护和探索蔚蓝。

影片描述：

呼唤——美国夏威夷：12 分钟

2025 年海洋电影节澳大利亚巡演将于 5 月 XNUMX 日启动

在考艾岛郁郁葱葱的景观中，迈克·库茨在海洋中发现了自己的使命。作为一名天生的冲浪者和摄影师，他以非凡的艺术性捕捉了夏威夷冲浪文化的惊艳世界。他的照片将当地的冲浪场景变成了强有力的视觉故事，揭示了人类与海洋之间的深厚联系。

人生转折点将挑战迈克所知道的一切，迫使他重新思考自己与海洋的关系。《召唤》是一段鼓舞人心的转变之旅，展示了激情如何发展并克服看似不可能的障碍。

我们冲浪者——法国：38 分钟

故事发生在利比里亚的沿海城镇，一场意想不到的文化交流通过冲浪这一世界性语言改变了人们的生活。一群欧洲冲浪者不仅带来了冲浪板，还给这个渴望机会和治愈的社区带来了希望、联系和欢乐。通过建立冲浪俱乐部并教当地儿童和青少年如何冲浪，这些游客不仅创造了一个休闲空间，还建立了一条赋权的生命线。

这部纪录片讲述了利比里亚年轻人的非凡故事，他们的生活因冲浪而发生了巨大变化。起初只是一项简单的运动，后来却成为一段深刻的自我发现、心理韧性和社区建设之旅。通过海浪的节奏，这些年轻人找到了目标、信心和重新想象未来的道路，证明了有时最有力的人道主义援助不仅仅是为了生存，而是为了创造纯粹的、变革性的快乐时刻。

白石 – 澳大利亚：35 分钟

2025 年海洋电影节澳大利亚巡演将于 6 月 XNUMX 日启动

在澳大利亚大南部礁的蔚蓝海水中，一场毁灭性的生态危机正在上演，海胆摧毁了重要的海藻森林。这部扣人心弦的纪录片讲述了热情的海洋保护主义者和潜水员如何对抗入侵物种，将环境威胁转化为可持续的解决方案。

影片通过令人惊叹的水下摄影技术，揭示了气候变化如何破坏海洋生态系统。潜水员不仅记录了破坏过程，还通过采集海胆并将其作为美味佳肴推广，为人们带来了希望，创造了一种创新的海洋保护方法。

海洋中的宇航员——澳大利亚：8 分钟

趴板冲浪需要开拓精神和无畏的心。冲浪运动可以带来名利，而 Shane Ackerman 则在冲浪中找到了纯粹的自由。Shane 白天在矿井中担任起重机操作员，当他冲破海浪时，他的真正生活就展现出来了，证明了激情超越了经济回报。对他来说，工作只是一种达到目的的手段——一种资助他在趴板上绝对解放的时刻的方式。

卡特迈的足迹 – 美国阿拉斯加：22 分钟

2025 年海洋电影节澳大利亚巡演将于 7 月 XNUMX 日启动

在一次感人的探索之旅中，艺术家兼电影制作人马克斯·罗米 (Max Romey) 追寻祖母素描本上褪色的痕迹，来到阿拉斯加卡特迈偏远的荒凉海滩。罗米加入了一支海洋垃圾专家团队，发现了人类影响的意外故事——揭示了人类如何在从未踏上海岸的情况下在这片原始景观上留下深刻的印记。

水上芭蕾 – 法国：5 分钟

《Aquaballet》是一场令人着迷的水下表演，舞者 Marianne Aventurier 将她最深切的激情融入到一场令人叹为观止的艺术之旅中。这部电影与她的搭档摄影师 Alex Voyer 一起在法属波利尼西亚清澈的海水中拍摄，是一场与海洋生物的诗意舞蹈，将海洋变成了一个活生生的舞台。在 Stephane Lopez 令人难忘的音乐伴奏下，Aventurier 创造了一场空灵的表演，颂扬了水下生物的美丽和优雅，将她毕生的梦想变成了一首令人惊叹的视觉诗。

女神 – 澳大利亚：8 分钟

2025 年海洋电影节澳大利亚巡演将于 8 月 XNUMX 日启动

在这部飘逸的短片中，随着一名潜水员潜入深海，一封充满诗意的情书展开。他的声音充满惊奇和温柔，讲述了一首对他“爱”的颂歌，编织了一幅生动的水下生活画卷。

庆祝大自然之美，邀请人们爱上海底世界， 女神 是对人类与海洋之间的联系、敬畏和深厚纽带的诗意探索。

巡演日期和地点：

澳大利亚首都地区

堪培拉

地点: 国家电影和声音档案馆，麦考伊巡回赛，阿克顿

周二4 2025三月 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 周三，5 2025三月 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 周四，三月6 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

新南威尔士

阿瓦隆海滩

地点: 联合影院，39 Old Barrenjoey Rd，阿瓦隆海滩

星期五，14三月2025: 下午 6:30 – 晚上 9:30

阿沃卡海滩

地点: 阿沃卡海滩电影院，阿沃卡大道 69 号，阿沃卡海滩

周四，三月13 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

Brunswick Heads

地点: Brunswick Picture House，30 Fingal St，Brunswick Heads

周四，三月6 2025 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 星期五，7三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

科夫斯港

地点: 码头纪念剧院，科夫斯港，海港大道 337 号

周六，三月1 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

福斯特/坦卡里

地点: Great Lakes Cinema 3, 108 Manning Street, Tuncurry

星期五，14三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

纽卡斯尔科塔拉

地点: Event Cinemas、Westfield Kotara Rooftop、Northcott Dr 与 Park Ave 拐角处、Kotara

周三，5 2025三月: 下午 7:00 – 晚上 10:00

悉尼市

地点: Event Cinemas, 505/525 George St, Sydney NSW 2000

周三，19 2025三月：下午 6 时 15 分至晚上 9 时 30 分（分配座位)

悉尼东区

地点: Randwick Ritz，43 St Pauls St，Randwick

周三，12 2025三月: 下午 7:00 – 晚上 10:00

北悉尼

地点: Hayden Orpheum，380 Military Rd，Cremorne

周四，三月6 2025 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 星期五，7三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

卧龙岗

地点: 伍伦贡大学电影厅，诺斯菲尔兹大街，大学大厅

周四，三月20 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

北方领土

达尔文

地点：Deckchair 电影院，Jervois 路，达尔文

周二，17 2025月 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 周三18 2025六月: 下午 7:00 – 晚上 10:00

昆士兰

Brisbane

地点: 布里斯班发电站，119 Lamington St，新农场

周三，四月2 2025 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 二零二零年四月二日，星期四：晚上 7:00 至晚上 10:00 ● 星期五，4四月2025：晚上 7:00 至晚上 10:00 ● 周六5 2025四月:

○ 2：00pm - 5：00pm

○ 7：00pm - 10：00pm

凯恩斯

地点: 凯恩斯表演艺术中心，9-11 Florence St，凯恩斯市

周六，三月8 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

黄金海岸

地点: 艺术之家，135 Bundall Rd，冲浪者天堂

周二18 2025三月: 下午 7:00 – 晚上 10:00

努萨

地点: The J, 60 Noosa Drive, 努沙岬

周三，12 2025三月 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 周四，三月13 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

汤斯维尔

地点: 汤斯维尔市政剧院，南汤斯维尔边界街 41 号

周四，三月13 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

南澳

阿德莱德

地点: 卡普里剧院，古德伍德路 141 号，古德伍德

周六，三月22 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

维克多港

地点：Victa 电影院，维克多港海洋街 37-41 号

周六，21 2025月: 下午 7:00 – 晚上 10:00

塔斯马尼亚

霍巴特

地点: Wrest Point 赌场，410 Sandy Bay Rd，Sandy Bay

周四，三月27 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

朗塞斯顿

地点: 星光剧院，217b Invermay Rd，Invermay

星期五，28三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

维多利亚

吉朗

地点: Village Cinemas，194-200 Ryrie St, Geelong VIC 3220

周三，5 2025三月: 下午 6:30 – 晚上 9:30

墨尔本阿斯特

地点: 阿斯特剧院，1 Chapel St，圣基尔达

星期五，7三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

墨尔本皇家理工大学国会大厦

地点: RMIT 国会大厦，113 Swanston St，墨尔本

周四，三月6 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

蔷薇花蕾

地点： 半岛电影院，30 Rosebud Parade，Rosebud

周三，19 2025三月: 下午 7:00 – 晚上 10:00

菲利普岛

地点: Berninneit 剧院，91-97 Thompson Ave，考斯

11 年 13 月 2025 日至 XNUMX 日（周五至周日）: 下午 6:30 – 晚上 9:30

瓦南布尔

地点: 国会影院，54 Kepler St，沃南布尔

周四，三月27 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

西澳

Albany

地点: 奥尔巴尼娱乐中心，2 Toll Pl，奥尔巴尼

星期五，21三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

布鲁姆

地点: Sun Pictures，布鲁姆 Carnarvon 街

周六，三月15 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

班伯里

地点: 班伯里地区娱乐中心，2 Blair St, 班伯里

周三，19 2025三月: 下午 7:00 – 晚上 10:00

杰拉尔顿

地点： 皇后公园剧院，大教堂大道，杰拉尔顿 WA 6531

周六，三月8 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

玛格丽特河

地点: 玛格丽特河中心，47 Wallcliffe Road，玛格丽特河

周四，三月20 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

珀斯

地点: 西澳大利亚州立剧院中心，174-176 William St，珀斯

周三，四月2 2025 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 二零二零年四月二日，星期四：晚上 7:00 至晚上 10:00 ● 星期五，4四月2025：晚上 7:00 至晚上 10:00 ● 周六5 2025四月:

○ 2：00pm - 5：00pm

○ 7：00pm - 10：00pm