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东方之星钛质腕表获黄金大奖

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东方之星 M42 Diver 1964 V2 钛合金限量版
东方之星 M42 Diver 1964 V2 钛合金限量版

东方之星的最新款手表是 M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m Titanium 的限量版，旨在纪念该表款诞生 60 周年。限量发售 365 块。

这家日本制造商自 1951 年以来一直在生产手表，但这款手表源自其 1964 年发布的 Olympia Calendar Diver 和 Calendar Auto Orient，随后于 1964 年发布了 Diver 1 2021st Edition，并于次年发布了 M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m。 

该腕表融合了 Calendar Auto Orient 的设计元素，同时符合 ISO 6425 标准——当第一款腕表问世时，潜水表并没有明确的标准。 

东方之星表示，这款金色 60 周年纪念款的表壳和表链采用涂层钛金属制成，比不锈钢款轻约 35%，而且足够坚固，可以承受恶劣的潜水环境。  

腕表采用钛金属表壳和表链
腕表采用钛金属表壳和表链

41 毫米表壳厚 14.3 毫米。表盘为炭灰色，带有夜光指针、指针和标志，单向旋转表圈铝制嵌件上的刻度和数字为金色。 

腕表配有旋入式表冠、旋入式表背、带防反射涂层的双弧形蓝宝石水晶镜面和自产 F6N47 机芯，动力储存 50 小时，精度为每天 +25 至 -15 秒。此外，表盘上还带有显示剩余电量的指示器，这在潜水表上很少见。

这款 东方之星 M42 Diver 1964 第二版 F2 Date 6m 钛金限量版售价为 200 英镑。

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