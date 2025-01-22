东方之星钛质腕表获黄金大奖

东方之星的最新款手表是 M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m Titanium 的限量版，旨在纪念该表款诞生 60 周年。限量发售 365 块。

这家日本制造商自 1951 年以来一直在生产手表，但这款手表源自其 1964 年发布的 Olympia Calendar Diver 和 Calendar Auto Orient，随后于 1964 年发布了 Diver 1 2021st Edition，并于次年发布了 M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m。

该腕表融合了 Calendar Auto Orient 的设计元素，同时符合 ISO 6425 标准——当第一款腕表问世时，潜水表并没有明确的标准。

东方之星表示，这款金色 60 周年纪念款的表壳和表链采用涂层钛金属制成，比不锈钢款轻约 35%，而且足够坚固，可以承受恶劣的潜水环境。

腕表采用钛金属表壳和表链

41 毫米表壳厚 14.3 毫米。表盘为炭灰色，带有夜光指针、指针和标志，单向旋转表圈铝制嵌件上的刻度和数字为金色。

腕表配有旋入式表冠、旋入式表背、带防反射涂层的双弧形蓝宝石水晶镜面和自产 F6N47 机芯，动力储存 50 小时，精度为每天 +25 至 -15 秒。此外，表盘上还带有显示剩余电量的指示器，这在潜水表上很少见。

这款 东方之星 M42 Diver 1964 第二版 F2 Date 6m 钛金限量版售价为 200 英镑。

也在 Divernet 上： 东方潜水表登陆英国, 时光机器：最新潜水表, 佩戴最新潜水表，畅游海洋, 现代、复古、闪亮：7 款全新潜水表