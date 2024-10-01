第四元素远洋观察“走向极端”

Fourth Element 之前曾用“Pelagic”这个词来形容其潜水靴系列，现在它用这个向远洋致敬的词语来命名其首款潜水表。

这家英国制造商表示，第四元素远洋自动手表不仅“抓住了经典潜水钟表的精髓”，而且“适合地球上最极端的环境”。

这款防水深度达 500 米的潜水表在英国设计，在瑞士手工打造。它搭载 26 颗宝石的瑞士 Sellita SW200 自动机芯，具有停秒功能（可设置秒针），透过防碎防刮的蓝宝石水晶玻璃表背，可以一览无余。

Pelagic 手表的透明背面

Pelagic 拥有 44 x 14 毫米拉丝不锈钢表壳，配备 120 次单向黑色陶瓷表圈，可帮助您规划最长的潜水时间。9 点钟位置设有排氦阀。

指针和时标采用瑞士 Super-LumiNova C3 夜光材质。这款腕表可选配 22 毫米硅胶/橡胶表带或拉丝不锈钢表链。

设计细节包括转子和表带扣或表链扣上镌刻的“第四元素”。旋入式表冠上还刻有代表四大元素的图标：土、气、火和水。

远洋的侧视图

Pelagic 手表的包装仅使用再生材料（再生 PET）和 FSC 认证的纸张和卡片，符合制造商的 OceanPositive 承诺。

Fourth Element Pelagic 腕表售价为 1,475 英镑，即日起（1 月 XNUMX 日）发售。详情请访问 Fourthelement.com.

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