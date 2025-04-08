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Airy 新品是迄今为止最轻的潜水表

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轻盈的雅典 Diver [AIR]
轻盈的雅典 Diver [AIR]

迄今为止最轻的机械潜水表 — — 这是瑞士独立手表制造商雅典表 (UN) 对其新款 200 米 Diver [AIR] 透明表款的宣称。

潜水表通常比正装表更笨重，而且很少有潜水员会因为在水下携带的此类仪器的重量而失眠，但 UN 的技术成就确实提供了一个讨论点 - 尽管它的价格高达 33,000 英镑。

该公司表示，联合国潜水员系列的最新成员“超出了人们的预期，甚至认为不可能实现”，并补充说，新手表代表了“高钟表工​​艺、高科技和高性能”的结合。 

雅典表早在 1893 年就制造了第一款防水仪器，1964 年制造了第一款潜水表，2001 年推出了 Aqua Perpetual，这是唯一一款配备万年历的 200 米防水手表。二十年后，雅典表推出了 Diver X Skeleton，并在此基础上推出了一款新版本，据称这款新版本更坚固、更时尚、重量减轻了一半。

减少体重

联合国 44 年推出的 2019 毫米 Diver 重 120.5 克，Diver X Skeleton 重 106 克，而 Diver [AIR] 的重量仅为羽毛般的 52 克，不带表带则为 46 克。

它采用全新 UN-374 机芯，所用材料比 Diver X Skeleton 更少。其结构基于细长的空心桥，用于形成抗弯曲和翘曲的三角形，但据说质量的减轻使结构更具弹性。新机芯具有长达 90 小时的动力储备。

超轻 Ulysse Nardin Diver [AIR] 潜水表，配橙色和白色表带
超轻雅典表 Diver [AIR] 腕表，配橙色和白色表带

手表内部 5% 的空间现在都是空气，围绕着据称能够承受 XNUMX 公斤冲击的机芯。通过牺牲自动上弦机制，可能会减轻更多重量，但保留该功能是官方潜水表标准的要求。

手表机芯通常由厚重的黄铜制成，因为铝太软，而钛虽然轻巧耐用，但通常被认为难以操作，并且在加工过程中易燃。联合国还是找到了一种使用钛的方法。

它还配备了高度防磁的硅擒纵机构，这是控制计时精度的部件，据说其重量只有标准摆轮的一半。 

升级改造

新的模块化 44 毫米表壳将钛金属与碳纤维相结合，进一步减轻了重量。由于碳纤维的防水性不佳，因此机芯被封装在钛金属中壳中。这种钛金属 90% 是回收的，表壳的侧面部分由另一种轻质碳纤维复合材料 Nylo-Foil 制成，这种复合材料来自回收的渔网。

夜光表圈嵌件由 CarbonFoil（升级再造的碳纤维）制成，而擒纵机构则由升级再造的硅晶片制成。 

Diver [AIR] 具有拱形蓝宝石玻璃和极简镂空表盘，黑色时标和指针涂有白色 Superluminova 夜光涂层。

这款手表配有两条可互换的橙色和白色表带，由弹性织物制成，配有防刮扣系统。这款手表售价 33,420 英镑——有关详情，请访问 雅典 网站。

也在 Divernet 上： 时光机器：最新潜水表,  现代、复古、闪亮：7 款全新潜水表, 佩戴最新潜水表，畅游海洋

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双缸上的阀门如何工作？#askmark
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#askmark 嗨，马克。你能做一个关于如何处理双缸上的阀门和歧管的视频吗？记住打开阀门的方式很令人困惑，而且很容易出错，尤其是在紧急情况下。谢谢
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双联阀在水肺潜水中的工作原理 | 关机演练和隔离器提示说明

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@timpell49
#AskMark Mark 很棒的视频，喜欢你的内容，我最近对我的气瓶进行了水力测试，它充满了空气，在使用前你可以将空气保留在气瓶中多长时间。此外，潜水店可以排出空气并填充氮氧混合气吗？
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完整潜水节目列表及链接：
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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演
13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ 秀
17 月 19 日至 XNUMX 日：潜水讲座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展会

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00：00简介
01:35 Scuba.com 广告
02:35 杜伊瓦克
03:15 欧盟
04:23 德班时间
05:04 GO 潜水秀英国站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潜水 澳新
11:09 潜水讲座
11:58 德马

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