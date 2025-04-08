Airy 新品是迄今为止最轻的潜水表

迄今为止最轻的机械潜水表 — — 这是瑞士独立手表制造商雅典表 (UN) 对其新款 200 米 Diver [AIR] 透明表款的宣称。

潜水表通常比正装表更笨重，而且很少有潜水员会因为在水下携带的此类仪器的重量而失眠，但 UN 的技术成就确实提供了一个讨论点 - 尽管它的价格高达 33,000 英镑。

该公司表示，联合国潜水员系列的最新成员“超出了人们的预期，甚至认为不可能实现”，并补充说，新手表代表了“高钟表工​​艺、高科技和高性能”的结合。

雅典表早在 1893 年就制造了第一款防水仪器，1964 年制造了第一款潜水表，2001 年推出了 Aqua Perpetual，这是唯一一款配备万年历的 200 米防水手表。二十年后，雅典表推出了 Diver X Skeleton，并在此基础上推出了一款新版本，据称这款新版本更坚固、更时尚、重量减轻了一半。

减少体重

联合国 44 年推出的 2019 毫米 Diver 重 120.5 克，Diver X Skeleton 重 106 克，而 Diver [AIR] 的重量仅为羽毛般的 52 克，不带表带则为 46 克。

它采用全新 UN-374 机芯，所用材料比 Diver X Skeleton 更少。其结构基于细长的空心桥，用于形成抗弯曲和翘曲的三角形，但据说质量的减轻使结构更具弹性。新机芯具有长达 90 小时的动力储备。

超轻雅典表 Diver [AIR] 腕表，配橙色和白色表带

手表内部 5% 的空间现在都是空气，围绕着据称能够承受 XNUMX 公斤冲击的机芯。通过牺牲自动上弦机制，可能会减轻更多重量，但保留该功能是官方潜水表标准的要求。

手表机芯通常由厚重的黄铜制成，因为铝太软，而钛虽然轻巧耐用，但通常被认为难以操作，并且在加工过程中易燃。联合国还是找到了一种使用钛的方法。

它还配备了高度防磁的硅擒纵机构，这是控制计时精度的部件，据说其重量只有标准摆轮的一半。

升级改造

新的模块化 44 毫米表壳将钛金属与碳纤维相结合，进一步减轻了重量。由于碳纤维的防水性不佳，因此机芯被封装在钛金属中壳中。这种钛金属 90% 是回收的，表壳的侧面部分由另一种轻质碳纤维复合材料 Nylo-Foil 制成，这种复合材料来自回收的渔网。

夜光表圈嵌件由 CarbonFoil（升级再造的碳纤维）制成，而擒纵机构则由升级再造的硅晶片制成。

Diver [AIR] 具有拱形蓝宝石玻璃和极简镂空表盘，黑色时标和指针涂有白色 Superluminova 夜光涂层。

这款手表配有两条可互换的橙色和白色表带，由弹性织物制成，配有防刮扣系统。这款手表售价 33,420 英镑——有关详情，请访问 雅典 网站。

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