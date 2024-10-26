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3 款配有 Giddings / Cousteau 链节的劳力士待售

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艾尔·吉丁斯 (Al Giddings) 手捧珍贵的劳力士手表，肖恩·康纳利 (Sean Connery) 和金·贝辛格 (Kim Basinger) 身着 1983 年苏富比拍卖行的《永不言败》 (Never Say Never Again) 套装
艾尔·吉丁斯 (Al Giddings) 手捧珍贵的劳力士手表，肖恩·康纳利 (Sean Connery) 和金·贝辛格 (Kim Basinger) 身着 1983 年苏富比拍卖行的《永不言败》 (Never Say Never Again) 套装

两块劳力士潜航者型手表，目前属于水下电影摄影师兼制片人 Al Giddings，在他 12 次潜入水下的过程中，有 17 次都戴着这块手表。 泰坦尼克号，将在未来几周进行拍卖——同样被拍卖的还有另一款属于库斯托家族的 Submariner。  

纽约苏富比拍卖行定于 12 月初拍卖吉丁斯的潜航者型腕表，由于其卓越的“水下暴露记录”，拍卖行认为这对腕表“可能是拍卖会上出现的最正宗的工具表”。 

现年 40 岁的吉丁斯在 87 年的职业生涯中，曾四次获得艾美奖，并拍摄了许多标志性的水下图像，包括令人难忘的 泰坦尼克号的鞠躬。

他于 1680 年左右推出的 1976“红色”潜航者是一款 40 毫米不锈钢 1570 口径自动腕表，配有黑色表盘和旋入式底盖，刻有“Al Giddings”字样。防水深度可达 200 米。

艾尔·吉丁斯的红色潜水艇（苏富比）
艾尔·吉丁斯的红色潜水艇（苏富比）

这位美国潜水员以开发自己的创新型相机、照明和光学系统而闻名，他与《国家地理》、英国广播公司和海洋探险家合作， 泰坦尼克号 发现者罗伯特·巴拉德。好莱坞各大电影公司的需求意味着他也参与了詹姆斯·邦德电影的制作，包括 只有你的眼睛永不说永不再 以及詹姆斯·卡梅隆执导的经典作品，如 深渊，无底深渊泰坦尼克号

1986 年站在潜入泰坦尼克号的阿尔文号潜水器上（苏富比）
1986 年站在潜入泰坦尼克号的阿尔文号潜水器上（苏富比）
吉丁斯在执行泰坦尼克号任务期间佩戴劳力士红色潜航者型腕表（苏富比）
吉丁斯在执行泰坦尼克号任务期间佩戴劳力士红色潜航者型腕表（苏富比）
戴着手表从直升机上拍摄（苏富比）
从直升机上拍摄（苏富比）

苏富比表示，吉丁斯的照片显示他戴着这款手表“与肖恩·康纳利和金·巴辛格一起在片场，教詹姆斯·卡梅隆如何在水下交流，爬出艾尔文号潜艇（用于发现 泰坦尼克号，并手持相机悬停在直升机外。”

拍摄 IMAX 纪录片时，他也戴着它 泰坦尼克号：深海宝藏 1992 年，他开始与卡梅隆合作。 

“合适的潜水表是必不可少的，这款手表表现出色， 完美无瑕 吉丁斯说：“这些年来，我们一直在水下不同的压力环境下和不同的潜水器中进行实验： 泰坦尼克号，在 安德烈多丽亚、特鲁克泻湖沉船、比基尼环礁、北极、南极洲。真的没有竞争；它就是最好的。”

金色劳力士

艾尔·吉丁斯 (Al Giddings) 的 1984 年左右的金制劳力士潜航者型腕表（苏富比）
艾尔·吉丁斯 (Al Giddings) 的 1984 年左右的金制劳力士潜航者型腕表（苏富比）

另一款出售的 Giddings 手表是 1680/8 “乳头表盘” 潜航者型，这是一款 18K 黄金劳力士手表，配有配套的表链，产于 1984 年左右，在银幕上出现过 泰坦尼克号.

劳力士的潜水员 T Walker Lloyd 是吉丁斯的朋友，他问吉丁斯，劳力士能否在西尔维娅·厄尔博士成为劳力士形象大使后，将他为她拍摄的一些照片用于宣传活动。吉丁斯多年来一直在记录这位海洋生物学家和海洋学家的工作。

当劳埃德后来问吉丁斯劳力士欠他多少钱时，他回答说他很乐意支持厄尔和她的作品。“大约一个月后，我收到了一个包裹，上面写着：‘祝您玩得愉快，T·沃克·劳埃德’，”吉丁斯说。“这是一块金劳力士。我惊呆了。我想当时它们要价 10,000 美元！”

吉丁斯很少戴这块手表，但在 1997 年，在担任《海底总动员》联合制片人和水下摄影导演时， 泰坦尼克号，当卡梅隆觉得金劳力士戴在扮演潜水导演布洛克洛维特的演员比尔帕克斯顿的手腕上看起来很合适时，他答应了。

几个月后，吉丁斯开始怀疑他的手表出了什么问题，于是打电话给卡梅伦的办公室。“一两周后，福克斯寄来了一封感谢信，”他说。

这两款手表将与一系列签名纪念品一起出售，包括电影海报、 泰坦尼克号、DVD 和书籍。红色潜航者型的估价为 20,000-40,000 美元（15,400-30,800 英镑），金劳力士的估价为 30,000-60,000 美元（23,000-45,900 英镑）。这两款腕表将于 6 月 XNUMX 日在苏富比拍卖行“重要手表“ 销售。

库斯托潜水艇

这款劳力士潜航者型腕表曾属于菲利普·库斯托（达拉斯拍卖行）
这款劳力士潜航者型腕表曾属于菲利普·库斯托（达拉斯拍卖行）

在 Giddings 手表开始销售之前，在美国另一边的德克萨斯州，一款 1665 年产的 1969 劳力士海使型潜航者 (Sea-Dweller Submariner) 腕表也有望引起人们的兴趣。这只腕表的主人是一位著名的潜水员，他的父亲也参与了潜航者腕表的设计。

菲利普·库斯托和吉丁斯一样，除了其他成就外，还是一名电影摄影师，并专注于环境问题。1979 年，他的水上飞机在葡萄牙塔霍河坠毁，年仅 38 岁。 

菲利普·库斯托（地球回声国际）
菲利普·库斯托（地球回声国际）

这块防水深度为 610 米的手表最初为库斯托所有，自 1973 年以来一直归现任主人所有，库斯托是将其作为礼物送给了现任主人，以纪念他在地中海的一次深潜。

它被称为“双红线”表款，因为早期表款没有白色背景印刷，因此呈现出粉红色调。后来才采用双印刷，使红色更加突出。这款手表还配有一个小型氦气释放阀，这也反映出它是一款早期表款。

达拉斯拍卖廊 该款腕表将于 50,000 月 75,000 日开始销售，估价为 38,500-57,400 美元（12-2014 英镑）。183,750 年，一款曾属于菲利普·库斯托的劳力士海使型腕表在纽约以 XNUMX 美元的价格售出。

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