10 年 500 英镑/650 美元以下十大潜水电脑

潜水电脑 已经从价格昂贵、笨重的装置演变成时尚智能的水下伴侣，重新定义了水下的安全性和便捷性。早期型号起源于 1980 世纪 2025 年代，通常不可靠、不精确，而且体积庞大。快进到 XNUMX 年，如今的 潜水电脑 至少提供实时深度、减压状态、上升速度和气体混合信息！接下来，一切只会变得更加复杂和刺激，而这一切都将尽在腕戴式小巧的屏幕上……有时，还会呈现出绚丽的色彩。

值得强调的是，这份最佳名单 潜水电脑 低于 500 英镑的价格使我们在休闲水肺潜水市场占据领先地位。大多数制造商都在这个价位提供多种型号，因此我们努力覆盖这个价位，并在各自的专长领域中脱颖而出。所有 潜水电脑 这份清单上列出的产品价格都在 500 英镑/650 美元以下，所以你无需为了省心而倾家荡产。虽然你确实省心了，但你能从中获得多少回报呢？

Suunto Zoop Novo – 235 英镑/300 美元

Suunto Zoop Novo 是一款经典的入门级 潜水电脑 这款潜水表因其可靠性和易用性而持续赢得赞誉。它配备明亮的背光显示屏和单按钮界面，是潜水新手的理想之选，也可作为高级潜水员的简单备用设备。该设备支持高达 50% 的高氧混合气，配备用户可更换电池，并可存储多达 140 次潜水记录。

Suunto Zoop Novo 潜水电脑

虽然它缺乏空气集成和蓝牙连接功能，但它确实提供了坚如磐石的可靠性和实用的减压追踪方法。它还拥有清晰的视觉和听觉上升速率指示器，这对于最大程度地降低减压病 (DCS) 的风险至关重要。此外，它还有一个经常被休闲潜水员忽略的功能——仪表模式。这使得 Zoop Novo 非常适合技术潜水员用作水下计时器。

如果您想要一款简单、可靠且价格不贵的设备，Zoop Novo 仍然是 2025 年的首选。

优点:

用户友好且安全

入门级价格优惠

高氧和仪表模式

缺点:

没有蓝牙或空中集成

与手表式相比体积较大 电脑!

海燕游隼 – 500 英镑 / 575 美元

好吧，这正好处于价格区间的高端，但 Peregrine 是一款高性能、全彩色 潜水电脑 它主要面向追求清晰、强劲动力和科技体验的休闲潜水员。它配备明亮的 2.2 英寸全彩 LCD 屏幕、振动提醒、无线充电和多种可自定义的显示模式，直观易用，同时又蕴含着 Shearwater 一贯的专业级基因。

海鸥游隼 潜水电脑

它运行带有梯度系数的 Bühlmann ZHL-16C 算法，允许进行高级保守性调校，这在这个价位中实属罕见。它支持高达 100% 的空气和氮氧混合气，以及三气氮氧混合气模式。这并非初学者的入门之选。 潜水电脑但它对于那些想尝试入门级技术潜水且不想花费过多的人来说是理想之选。潜水记录通过蓝牙与 Shearwater Cloud 连接。它没有指南针或空气集成，但对于大多数非技术潜水员来说，这笔交易是可以接受的。

优点:

出色的屏幕和直观的界面

可充电且支持蓝牙

用于娱乐用途的科技级算法

缺点:

没有指南针或空气集成

对于娱乐用途来说相当笨重

Garmin Descent G1/G1 Solar——399英镑/549美元或499英镑/649美元

一款兼具 潜水电脑还是反过来呢？Descent G1 的选项将 GPS、潜水记录和多种运动功能融入一个耐用的套装中。专为运动而设计， Garmin公司 Descent G1 可追踪深度、时间、减压状态和水面间隔，另外还可作为日常健身追踪器。

Garmin公司 不错的G1 潜水电脑

两款型号均支持空气、氮氧混合气、仪表、呼吸暂停和持续呼吸控制 (CCR) 模式。标准版 G25 在潜水模式下的电池续航时间可延长至 1 小时以上，升级到太阳能型号后续航时间将大幅延长。屏幕采用简单的单色设计，并非人人都喜欢，但如果您年龄足够大，能够欣赏“复古卡西欧”的外观，那么潜水时还可以享受“大数字模式”的额外功能。虽然 Descent G1 的操作并非总是最便捷，但它的多功能性在 500 英镑以下的价位中无与伦比。

优点:

健身 + 潜水 + 智能手表组合

GPS 和蓝牙连接

非常适合旅行和地面追踪

缺点:

小型单色屏幕

无空气整合

Suunto D5——455英镑/649美元

另一块手表 潜水电脑Suunto D5 模糊了生活配件和专业潜水工具之间的界限。全彩屏幕清晰锐利，阳光下清晰易读，并可自定义设置。在水下，D5 支持空气、氮氧混合气、仪表和自由潜水模式，并可在潜水过程中切换不同气体。潜水后，它可以通过 Suunto App 无线同步到您的手机，并记录您的位置（但需要注意的是，App 记录的是手机位置，而不是 D5 的位置）。

Suunto G5 潜水电脑

虽然空气集成可通过发射器（单独出售）选配，但即使不集成，也能轻松降落，且价格实惠。可充电电池每次充电可持续潜水12至XNUMX次。精致的设计意味着您可以在潜水后戴着它去吃晚餐。

优点:

全彩色、手表外形

应用程序同步和可充电

时尚且适合旅行

缺点:

发射机使空气集成成本几乎增加一倍

电池寿命比简单型号短

海洋 Veo 4.0 – 360 英镑/380 美元

Veo 4.0 将时尚美学与强劲性能融为一体。它配备高对比度显示屏和蓝牙同步功能，并支持双算法——DSAT 和 Pelagic Z+，方便您与潜伴或教练匹配个人资料。双气体混合，最高可达 100% 纯氧，使其成为高氧潜水员乃至中等技术潜水员的理想选择。

远洋VEO 4

您可以通过 DiverLog+ 应用程序记录和更新固件，用户可更换的电池可支持 200-300 次潜水。虽然这款 潜水电脑 不提供空气集成或指南针，但对于多级潜水员来说非常灵活。

优点:

双重算法灵活性

应用程序支持和气体切换

纤薄，适合腕戴式 一台

缺点:

无空气集成或指南针

界面需要一点时间来学习

克雷西·莱昂纳多 2.0 – 210 英镑 / 260 美元

简单、实惠、有效。Cressi Leonardo 是一款理想的 潜水电脑 专为注重实用性而非花哨功能的潜水员打造。无边框分段式 LCD 显示屏清晰易读，并配有背光。在水下，Leonardo 支持空气、氮氧混合气（最高 50%）和仪表模式，同时还提供可选的深度停留功能，以提供更稳妥的潜水体验。

Cressi Leonardo 2 潜水电脑

Cressi 采用改进的 RGBM 算法，可根据“安全系数”进行定制。它还具有清晰的视觉和听觉警报。与大多数入门级产品一样 潜水电脑 如今，Leonardo 拥有单键界面和直观的潜水日志功能。它没有蓝牙、GPS 或指南针，但在这个价位上，这些功能并不值得期待。这款 一台 它是一款耐用、易于使用的新潜水员主力设备，或可作为备用设备。

优点:

极其简单的界面

出色的屏幕清晰度

优秀的价格

缺点:

没有无线功能

有限的功能集

Aqualung i330R – 308 英镑 / 399 美元

i330R 拥有同价位最佳屏幕之一：明亮的全彩 TFT 屏幕，在任何条件下都能清晰可见。在水中，它支持四种模式：空气、高氧、仪表和自由潜水。潜水时，您还可以切换最多三种混合气体。i330R 可通过 USB 充电，并通过蓝牙与 Aqualung 的 DiverLog+ 应用程序同步。

Aqualung i330R 潜水电脑

这款潜水镜坚固耐用，实用性强，深受追求清晰视觉效果的冷水潜水员和夜间潜水员的青睐。它无需空气调节装置，也无需 数字 指南针，但它比许多竞争对手的功能更多。它还配备了我们认为是榜单上最好的开箱即用表带，这一点还没有被充分讨论过！

优点:

清晰的全彩屏幕

可充电且支持蓝牙

可兼容多种气体

缺点:

没有指南针或空气集成

不如手表式设计时尚

Mares Puck 4 – 240英镑/350美元

Mares Puck 4 是备受喜爱的 Puck 系列的最新升级版，它保留了单键操作的简洁性，并配备了时尚的高对比度点阵显示屏和现代化的内部技术。Puck 4 支持空气、氮氧混合气（最高可达 99%）和仪表模式，并具有深度停留功能和多种气体切换功能。

母马冰球 4 潜水电脑

Puck 4 新增蓝牙连接功能，方便您通过 Mares 应用同步潜水数据，无需再费力摆弄线缆。布局简洁，即使在低能见度环境下也清晰易读，而且经久耐用。用户可更换的电池拥有长达 100 次潜水的稳定续航能力。虽然它并非时尚单品，但它是一款功能强大、性能可靠的潜水工具，在这个价位段难得一见。

优点：

蓝牙潜水日志同步

电池寿命长（用户可更换）

简单、坚固、高效

缺点：

无空气集成或指南针

不是最好看的

SEAC 屏幕 – 265 英镑 / 335 美元

SEAC 屏幕外观现代，简洁 潜水电脑 设计兼顾易读性和简洁性。宽大的矩形 LCD 显示屏采用高对比度布局，潜水数据一目了然。它还带有背光，方便在能见度低或夜间潜水时使用。此外，这款腕表还拥有令人耳目一新的现代外观。 一台。一旦您进入水中，屏幕将支持空气、氮氧混合气（高达 99%）和仪表模式，并包括深度、上升率和减压停留的视觉和听觉警报。

SEAC 屏幕 潜水电脑

这款产品没有空气净化器或蓝牙功能，但用户可更换电池的设计非常贴心，据称普通潜水员可以使用长达三年。界面由两个正面按钮控制，即使在冷水中戴着厚手套也能轻松操控。

优点:

大型超清晰显示屏

专为冷水潜水员设计

操作界面简洁直观

缺点:

没有应用程序或无线连接

不包含专用 USB 线缆

Scubapro 阿拉丁 A2 – 400 英镑 / 480 美元

Scubapro Aladin A2 专为追求小巧便携的潜水员设计，将强大的功能融入精简的腕表设计中。它支持水肺潜水、仪表潜水、呼吸暂停潜水、三混气潜水、侧挂潜水和持续呼吸控制潜水，功能极其丰富。全点阵显示屏清晰锐利，一旦您熟悉了布局，用户界面就变得非常直观。

Scubapro 阿拉丁 A2 潜水电脑

它包括一个 3D 倾斜补偿 数字 指南针在这个价位上并不常见，虽然可以集成空气，但需要选配传感器。说到集成，它还兼容 Scubapro HRM 心率带，可以读取心率和体表温度。A2 还支持蓝牙，可轻松同步到 Scubapro 的 LogTRAK 应用程序。技术潜水员可能需要更多定制功能，但对于严肃的休闲和运动潜水员来说，Aladin A2 是一个不错的选择。

优点:

内置指南针和蓝牙连接

多种潜水和自由潜水模式

光滑紧凑的腕表造型

缺点:

需要多个发射器进行额外集成

新用户的学习曲线更陡

摘要 – 精选

总体而言 潜水电脑: Scubapro Aladin A2 – 功能齐全，价格实惠

最超值 潜水电脑：Mares Puck Pro – 坚固、简单、适合学生

最棒的 潜水电脑 对于经验丰富的潜水员：Shearwater Peregrine——全彩色布局合理的屏幕和技术级清晰度

最佳跨界 潜水电脑: Garmin公司 Descent G1/G1 Solar – 智能手表 潜水电脑，一款具有可靠潜水功能的日常穿着

关于潜水电脑的最终结论

您的 潜水电脑 应该体现您的潜水风格，而不仅仅是预算。无论您想要一款简单可靠的潜水装备，还是功能齐全的现代科技产品，亦或是适合日常佩戴的跨界设备，以上十款型号都能提供可靠的安全性和功能性，而且价格不超过 500 英镑。

当然可以， 潜水电脑 它们不会替你掌控潜水，只是告诉你一些基本知识。即使是休闲潜水员，它们也是一种工具，所以你应该已经了解压力、浮力和减压的基础知识，以便最大限度地利用它们。一旦你掌握了这些指导的基础知识，你就可以自信地使用高氧混合气，潜入珊瑚礁，或在沉船周围闲逛，你的 潜水电脑 将为您进行跟踪。

记住……如果你还没有学会如何使用它，你的 潜水电脑 根本没用，尤其是那些信息警报和闪烁的数字。如果你很久没用了，一定要阅读手册，并快速复习一下。

常见问题解答 – 购买价格低于 500 英镑的潜水电脑

1. 我的 潜水电脑 或者 USB 可以吗？

蓝牙可以无线同步到手机，超级方便。不过USB同步也很好用，而且几乎总是能省钱。

2. 空气一体化值得吗？

连接到气瓶即可获得实时气压，尤其适合技术潜水。但对于休闲潜水员来说，控制台式 SPG 通常就足够了。

3. 算法类型有多重要（例如，Bühlmann 与 DSAT）？

这是一个价值百万美元的问题。保守的模型（例如 DSAT）倾向于安全，即在重复潜水时，NDL 更短，深度时间更短。基于 Bühlmann 且可定制的算法（Buhlmann GF）倾向于在基准 NDL 上提供更长的 NDL，并允许您在此基础上调整保守性。选择实际上取决于您喜欢自由还是谨慎的潜水方式，以及您希望从您的潜水器获得何种程度的控制力。 潜水电脑.