潜水服清洗剂可使氯丁橡胶焕然一新

盐水会慢慢腐蚀潜水服、干式潜水服和泳衣，使其褪色、降低材料的弹性，并产生霉菌气味。潜水员都知道，海水并不是氯丁橡胶香味的唯一威胁。

英国后期护理解决方案制造商 Grangers 表示，它已经发明了一种名为 Wetsuit Wash 的环保解决方案，可以去除氯丁橡胶和类似物品上的污渍和异味，并保持它们清新耐用。

将一瓶盖潜水服清洗剂倒入 8-10 升水中，将衣物浸泡 30 分钟，然后冲洗并晾干。

Grangers 说，Wetsuit Wash 是 bluesign 认可，表明该标准不注重测试成品，而是在生产开始前分析从原材料到化学成分的每个元素。“这项认证意味着您可以放心，Granger 的产品更清洁、更安全、更环保，”制造商表示。

格兰杰斯说，其容器由 100% 可回收的一次性材料制成，例如通常在垃圾填埋场处理的塑料饮料瓶，据说生产它们所需的能源减少了 60%。

Grangers 自 1937 年成立以来，最近与英国皇家国家救生艇协会 (RNLI) 为全天候救生艇船员提供装备保护。

格兰杰的 一瓶 9.95 毫升的潜水服清洗剂售价为 500 英镑。

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