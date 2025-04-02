HEAD 有望收购 Aqualung

据悉，HEAD 集团从资产管理公司巴林银行收购 Aqualung 集团的谈判已接近完成。

美奥合资企业HEAD旗下拥有潜水设备制造商Mares、rEVO、培训机构SSI等多个体育用品品牌。

据业内人士透露，Aqualung 首席执行官米歇尔·阿巴扎 (Michel Abaza) 及其团队本周在法国南部索菲亚安提波利斯 (Sophia Antipolis) 基地接待了 HEAD 和 Mares 管理层，并已原则上达成合同。

据报道，Aqualung 一直在努力解决现金流问题，这影响了其对供应商的付款，并限制了向客户提供产品和零件。

这种情况给员工们带来了压力，他们声称，过去九年里，蒙塔古和巴林银行的连续收购都未能带来必要的现金注入，让陷入困境的业务实现增长。

Aqualung 的一名员工表示：“我们已经挣扎了很长时间，HEAD 可以解决很多这些问题。” 网际网路“我们很高兴，有了 HEAD，我们就有钱来购买库存。

“上周我们不得不告诉客户，我们无法向他们提供许多产品，因为我们没有钱支付供应商。许多客户对此非常愤怒，所以希望这种情况现在能停止，我们可以重新保护我们的客户。”

公司起源

Aqualung 是与水肺潜水相关的最古老的制造品牌，反映了法国潜水员 Jacques-Yves Cousteau 和 Emile Gagnan 在 1940 世纪 1950 年代开发的突破性水下呼吸设备。HEAD 自身的发展基于创新的金属复合滑雪设计，并于 XNUMX 年凭借该设计成为一家冬季运动设备公司。

私募股权公司 Montagu 于 2016 年从液化空气集团手中收购了 Aqualung，而巴林银行则成为一个贷款集团的一部分，旨在为这家负债累累的制造商提供财务支持。

但到 2022 年，法国法院已给 Aqualung 设定了一个最后期限，以解决其持续的运营和财务困难。 巴林银行接管 到 2023 年底，据报道 网际网路并承诺进行“重大资本变革”以实现公司雄心勃勃的“地平线 2027”扩建项目。

该公司表示，这将为销售注入新的动力，但新冠疫情爆发后，整个潜水设备市场的复苏并不均衡，这无助于改善现状。

未来计划

去年，Aqualung 关闭了其在加利福尼亚和夏威夷的工厂，将其美国分销办公室迁至东海岸，关闭了其在意大利的 Technisub 工厂， 摆脱美国潜水员 和 Stohlquist 品牌。人们普遍预计，巴林银行将通过出售该公司收回投资。

目前尚不清楚 Aqualung、其子公司 Apeks、泳装部门 Aquasphere 及其军事和专业部门是否会继续独立运营，还是会接受 HEAD 内部的重组计划。这两家集团尚未回应进一步信息的请求，但预计很快就会正式宣布交易。

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