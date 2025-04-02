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HEAD 有望收购 Aqualung

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（水肺）
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据悉，HEAD 集团从资产管理公司巴林银行收购 Aqualung 集团的谈判已接近完成。

美奥合资企业HEAD旗下拥有潜水设备制造商Mares、rEVO、培训机构SSI等多个体育用品品牌。

据业内人士透露，Aqualung 首席执行官米歇尔·阿巴扎 (Michel Abaza) 及其团队本周在法国南部索菲亚安提波利斯 (Sophia Antipolis) 基地接待了 HEAD 和 Mares 管理层，并已原则上达成合同。

据报道，Aqualung 一直在努力解决现金流问题，这影响了其对供应商的付款，并限制了向客户提供产品和零件。 

这种情况给员工们带来了压力，他们声称，过去九年里，蒙塔古和巴林银行的连续收购都未能带来必要的现金注入，让陷入困境的业务实现增长。

Aqualung 的一名员工表示：“我们已经挣扎了很长时间，HEAD 可以解决很多这些问题。” 网际网路“我们很高兴，有了 HEAD，我们就有钱来购买库存。 

“上周我们不得不告诉客户，我们无法向他们提供许多产品，因为我们没有钱支付供应商。许多客户对此非常愤怒，所以希望这种情况现在能停止，我们可以重新保护我们的客户。”

公司起源

Aqualung 是与水肺潜水相关的最古老的制造品牌，反映了法国潜水员 Jacques-Yves Cousteau 和 Emile Gagnan 在 1940 世纪 1950 年代开发的突破性水下呼吸设备。HEAD 自身的发展基于创新的金属复合滑雪设计，并于 XNUMX 年凭借该设计成为一家冬季运动设备公司。 

私募股权公司 Montagu 于 2016 年从液化空气集团手中收购了 Aqualung，而巴林银行则成为一个贷款集团的一部分，旨在为这家负债累累的制造商提供财务支持。 

但到 2022 年，法国法院已给 Aqualung 设定了一个最后期限，以解决其持续的运营和财务困难。 巴林银行接管 到 2023 年底，据报道 网际网路并承诺进行“重大资本变革”以实现公司雄心勃勃的“地平线 2027”扩建项目。 

该公司表示，这将为销售注入新的动力，但新冠疫情爆发后，整个潜水设备市场的复苏并不均衡，这无助于改善现状。

未来计划

去年，Aqualung 关闭了其在加利福尼亚和夏威夷的工厂，将其美国分销办公室迁至东海岸，关闭了其在意大利的 Technisub 工厂， 摆脱美国潜水员 和 Stohlquist 品牌。人们普遍预计，巴林银行将通过出售该公司收回投资。 

目前尚不清楚 Aqualung、其子公司 Apeks、泳装部门 Aquasphere 及其军事和专业部门是否会继续独立运营，还是会接受 HEAD 内部的重组计划。这两家集团尚未回应进一步信息的请求，但预计很快就会正式宣布交易。

也在 Divernet 上： 巴林银行准备收购 Aqualung 集团, 向美国潜水员推销 Aqualung 的最新举措, APEKS DSX：技术潜水员的完美伴侣

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带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

完整潜水节目列表及链接：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演
13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ 秀
17 月 19 日至 XNUMX 日：潜水讲座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展会

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00：00简介
01:35 Scuba.com 广告
02:35 杜伊瓦克
03:15 欧盟
04:23 德班时间
05:04 GO 潜水秀英国站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潜水 澳新
11:09 潜水讲座
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