Halcyon 品牌重塑：“新面貌，新冒险”

总部位于佛罗里达州的潜水设备制造商 Halcyon Dive Systems 宣布对其品牌形象进行重大改变，采用全新的、更 数字 看。

该公司表示：“我们最初是一群充满热情的潜水员，致力于在探索潜水过程中提高性能，如今我们已发展成为一个代表卓越品质、不懈探索和追求惊险刺激的水下探险的自由的品牌。”

新外观

“此次品牌重塑标志着一个新篇章，将我们的视觉形象与我们的使命相结合，以激励、装备和赋予全球潜水员力量。

“通过更新我们的标志和企业形象，我们的目标是创造一种现代而永恒的外观，反映出我们的开拓精神和与潜水界的深厚联系。”

Halcyon 表示，其新面貌将伴随着一系列将于明年发布的技术先进的产品，象征着对性能的承诺和公司“对潜水带来的变革性体验的信念”。

“H” 形标志（妮可·阿拉里德）

为了实现新形象，公司进行了一段时间的自我反思，包括对品牌优势、价值观和身份的广泛分析，随后与分销商、代理商和客户合作，展望未来并应对吸引新一代潜水员的挑战。

公司决定采用的关键词是“探索者”和“创造者”：前者注重鼓励潜水员探索熟悉之外的世界，而后者则强调创新、工艺、精湛工程技术和高性能设备。

各种品牌产品

Halcyon 随后表示，其新形象的构思是基于增强的视觉识别、客户体验和社区参与，以及通过一致的信息传递扩大全球影响力。

该公司表示：“我们更新后的徽标和视觉风格旨在体现 Halcyon 产品的力量和优雅，同时唤起冒险精神。焕然一新的外观保留了 Halcyon 的品牌知名度，同时引入了更具活力、更平易近人的审美，与各个级别的潜水员产生共鸣。”

配套齐全

“我们致力于通过增强 数字 平台、个性化支持和以社区为导向的方法。计划中的举措包括 Halcyon 社区应用程序、忠诚度计划和教育内容，为潜水员创造交流、学习和分享冒险经历的空间。”

Halcyon 潜水系统 该公司表示，此次品牌重塑将有助于统一其在不同地区的形象。“我们正在加强与分销商的合作，以确保 Halcyon 的客户体验在全球范围内保持一致和便捷，强调我们的安全、创新和性能价值。

“我们邀请世界各地的潜水员探索我们的新面貌，加入我们不断壮大的社区，与我们一起继续突破界限，重新定义潜水的可能性。我们一起准备好潜得更深，发现更多。”

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