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齿轮制造商 DynamicNord 进入英国市场

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动态Nord

一个新的潜水设备品牌很少会拥有完整的产品线，但这正是这家总部位于德国的 动态Nord 在 2023 年初于杜塞尔多夫举行的 BOOT 展会上宣布其存在并展示其产品系列时，它就这样做了。现在，这家进步、创新的公司正在进军英国市场。

DynamicNord 可能是一个“新”品牌，诞生于 2018 年的一个最初想法，但其背后的人——由首席执行官 Martin Kusche 领导——在潜水装备制造方面拥有数十年的经验，之前曾与几家现有的主要参与者合作过。因此，他们有着坚实的传统，但同样，他们也为潜水市场带来了全新的视角，致力于打造一个美观、实用、耐用，同时也可持续且环保的品牌和产品。

DynamicNord 总部位于德国南部巴伐利亚州罗森海姆附近的布鲁克米尔镇。除了管理部门外，该公司还设有研发、营销、销售和物流部门以及所有行政部门，以及自己的综合服务中心。

动态Nord
DynamicNord 提供全系列潜水装备

多年来，德国产品总体上因其制造质量、独创性和风格而备受赞誉 - 看看梅赛德斯奔驰、奥迪和宝马等汽车品牌，它们都凭借这一形象建立了声誉 - 而 DynamicNord 利用这一点，其所有潜水装备均在国内设计和制造。

德国研发团队在“创新 - 可信 - 功能性”的使命宣言下，根据对潜水员需求和愿望的深刻理解来开发产品 - 即，每项创新都必须可信，而要可信就必须具有功能性。

如前所述，DynamicNord 推出了完整的产品线，包括 监管机构, 潜水电脑、BCD、潜水服、防晒衣、 口罩、呼吸管、脚蹼和干式潜水服， 包袋、潜水表和其他配件。该公司还提供完整的技术潜水和自由潜水/鱼叉捕鱼系列以及泳装系列。

动态Nord
DynamicNord 提供多种颜色系列

在 DynamicNord，整个团队每天都在努力减少所有制造流程和整个产品生命周期对环境的影响。

原材料、生产方式和地点的选择都非常谨慎。在选择供应商时，该团队注重全自动化，从而降低电力和水的消耗，80% 的产品都在欧洲制造。

动态Nord
DynamicNord 提供各种浮力选择，从 夹克式 BCD 到机翼

DynamicNord 已经回收了其 口罩，鳍脚口袋的插入件由PP和TPR废料制成，悬挂钩由PC废料制成。

该公司还支持众多环境保护组织，例如ElasmOcean和CRAM，以及加泰罗尼亚潜水联合会开展的环境保护项目。

注意：DynamicNord 团队将在 GO潜水表演 将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日在 NAEC Stoneleigh 举行。

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