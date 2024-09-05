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“崩溃”：Go Dive 进展缓慢

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去德比潜水
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德比的 Go Dive 水肺商店由于经营环境艰难，开业 32 年后宣布关门大吉，但商店计划在下个月尝试以折扣价出售设备，并在永久关门之前履行现有的培训和服务业务。 

1992 年，潜水教练马克·哈德森 (Mark Hudson) 在德比市中心创立了 Go Dive，以支持已经建立的 PADI 培训学校。

该店曾多次搬迁，2008 年迁至目前宽敞的诺丁汉路展厅，作为英国最大的潜水用品商店之一，该店经常出现在 潜水员 零售奖项得主。它还与一家活跃的潜水俱乐部有联系。

2018 年，Mark & Alison James 与店长 James Parsons 建立了新的合作关系，后者于 2003 年加入该公司，接管了商店的所有权和运营、在线销售和培训。James 夫妇也是商业潜水公司的董事 MSDS 海洋 和 MSDS Heritage。

业主在一份解释性声明中谈到关闭事宜时表示：“事情发展到这个地步，我们感到十分难过。” 在 Go Dive 网站上。他们决定从现在起到 6 月 40 日举行清仓大甩卖，顾客使用代码 GODIVE40 可享受产品 XNUMX% 的折扣。 

他们还希望完成已经预订的课程和设备维修，并将继续提供空气填充，但警告顾客查看营业时间。

“英国跳水运动已经改变”

“Go Dive 已经成为英国潜水界的一部分超过 30 年，但我们已经无法继续维持下去了，”老板说。“英国潜水界在这段时间发生了很大变化，我们经历过高潮和低谷……我们明白，在人们没有可支配收入或没有时间投入潜水的时代，潜水是一项昂贵的爱好……”

“英国脱欧，以及随后的新冠疫情，不仅造成了巨大的收入损失，还造成了客户流失，即使在封锁结束后，人们也未能重返潜水。 

“新冠疫情爆发后不久，乌克兰战争引发了生活成本危机和巨额能源账单，所有这些都带来了毁灭性的影响。长期以来，我们一直在努力经营和支持业务，但遗憾的是，这种情况不可能永远持续下去。

“Facebook Marketplace 和 eBay 无疑发挥了一定作用，但人们停止购买新设备的速度对我们产生了巨大影响。我们看到二手设备的维修费用猛增，但仅凭这一点收入不足以维持一家拥有大量设备供潜水员浏览和试用的商店。”

Go Dive 团队表示，他们已经帮助支持了小型潜水店和潜水船船长，并希望英国潜水员能继续这样做。“如果你无法获得空气填充，那么你就无法潜水；如果你无法获得潜水船，那么到达沉船就困难得多。 

“我们真心希望鼓励大家使用当地的潜水商店，并与当地船长一起出去潜水，否则，如果我们不小心，未来英国将不会再有潜水活动。”

也在 Divernet 上： 伦敦 OCEAN LEISURE STORE 关门, 英国两家潜水店开业，一家关闭, SIMPLY SCUBA 再次破产

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@ValTaylor7 #askMark 嗨，马克，我是一名新获得认证的潜水员，已经潜水 10 次（全部使用租用的装备），有几次我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我找到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢 Val 的任何建议 #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 2:00 介绍 00:00 问题 50:01 回答

@ValTaylor7
#askMark 嗨，Mark，我是一名新认证的潜水员，已经潜水 10 次了（全部使用租用的装备），有几次潜水时我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我得到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢您的任何建议
瓦尔
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我可以在潜水电脑的远端安装发射器吗？#AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

本周的播客中，詹姆斯邦德向英国皇家救生艇协会捐赠了限量版摩托车，英国潜水俱乐部则要求潜水员做好准备，在九月清理我们的海洋。显然，我们所有人都是极限运动者，因为在一项人们最想尝试但永远无法尝试的极限运动民意调查中，水肺潜水位居第一 https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息，仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训。

本周播客中，詹姆斯·邦德向 RNLI 捐赠了限量版摩托车，英国潜水俱乐部要求潜水员在 9 月为清洁海洋做好准备。显然，我们所有人都是极限运动爱好者，因为水肺潜水在一项调查中名列第一，该调查显示人们最想尝试但永远无法尝试的极限运动


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Scuba 被评为极限运动榜单第一名 #scuba #news #podcast

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