“崩溃”：Go Dive 进展缓慢

德比的 Go Dive 水肺商店由于经营环境艰难，开业 32 年后宣布关门大吉，但商店计划在下个月尝试以折扣价出售设备，并在永久关门之前履行现有的培训和服务业务。

1992 年，潜水教练马克·哈德森 (Mark Hudson) 在德比市中心创立了 Go Dive，以支持已经建立的 PADI 培训学校。

该店曾多次搬迁，2008 年迁至目前宽敞的诺丁汉路展厅，作为英国最大的潜水用品商店之一，该店经常出现在 潜水员 零售奖项得主。它还与一家活跃的潜水俱乐部有联系。

2018 年，Mark & Alison James 与店长 James Parsons 建立了新的合作关系，后者于 2003 年加入该公司，接管了商店的所有权和运营、在线销售和培训。James 夫妇也是商业潜水公司的董事 MSDS 海洋 和 MSDS Heritage。

业主在一份解释性声明中谈到关闭事宜时表示：“事情发展到这个地步，我们感到十分难过。” 在 Go Dive 网站上。他们决定从现在起到 6 月 40 日举行清仓大甩卖，顾客使用代码 GODIVE40 可享受产品 XNUMX% 的折扣。

他们还希望完成已经预订的课程和设备维修，并将继续提供空气填充，但警告顾客查看营业时间。

“英国跳水运动已经改变”

“Go Dive 已经成为英国潜水界的一部分超过 30 年，但我们已经无法继续维持下去了，”老板说。“英国潜水界在这段时间发生了很大变化，我们经历过高潮和低谷……我们明白，在人们没有可支配收入或没有时间投入潜水的时代，潜水是一项昂贵的爱好……”

“英国脱欧，以及随后的新冠疫情，不仅造成了巨大的收入损失，还造成了客户流失，即使在封锁结束后，人们也未能重返潜水。

“新冠疫情爆发后不久，乌克兰战争引发了生活成本危机和巨额能源账单，所有这些都带来了毁灭性的影响。长期以来，我们一直在努力经营和支持业务，但遗憾的是，这种情况不可能永远持续下去。

“Facebook Marketplace 和 eBay 无疑发挥了一定作用，但人们停止购买新设备的速度对我们产生了巨大影响。我们看到二手设备的维修费用猛增，但仅凭这一点收入不足以维持一家拥有大量设备供潜水员浏览和试用的商店。”

Go Dive 团队表示，他们已经帮助支持了小型潜水店和潜水船船长，并希望英国潜水员能继续这样做。“如果你无法获得空气填充，那么你就无法潜水；如果你无法获得潜水船，那么到达沉船就困难得多。

“我们真心希望鼓励大家使用当地的潜水商店，并与当地船长一起出去潜水，否则，如果我们不小心，未来英国将不会再有潜水活动。”

也在 Divernet 上： 伦敦 OCEAN LEISURE STORE 关门, 英国两家潜水店开业，一家关闭, SIMPLY SCUBA 再次破产