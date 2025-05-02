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Halcyon 推出 Symbios 瞄准教练

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Halcyon Symbios 生态系统（Bori Bannett）
Halcyon Symbios 生态系统（Bori Bannett）

大幅跳水一台 专为认证潜水教练设计的折扣优惠是美国潜水装备制造商 Halcyon Dive Systems 的最新举措。该公司表示，他们已经制定了一项定制计划，以便让潜水教练更轻松地体验其 Symbios 生态系统，并希望借此推广这一生态系统。

- Symbios 生态系统，配备 Symbios 耳机、平视显示器 (HUD)、Tank Pod 和 Halcyon 应用程序，于今年早些时候推出，作为 概述 on 网际网路 在二月。

这是一系列的手腕和 面膜-安装式一体化潜水-电脑 旨在提供从多气体和开路到固定或集成闭路呼吸器和侧挂装置的潜水模式的实时数据。 

这些组件旨在与其他 Halcyon 产品和支持 Symbios 的第三方设备无缝集成，以简化用户的水下体验。 

Halcyon Symbios 生态系统（Richie Denmark）
Halcyon dive-电脑 （里奇·丹麦）

据 Halcyon 介绍，Symbios 使教练能够通过直观的气体混合预设无缝配置潜水设置；无论是在手机还是 HUD 上，都能清晰轻松地监控重要的潜水数据；通过应用程序访问详细的潜水日志和设置；并简化装备设置和 测试 采用一致的、现代化的平台。

“这意味着更顺畅的教学，更投入的学生，以及体现你在该领域领导力的潜水体验，”制造商表示，并解释说，目前他们只接受获得认证的教练加入新课程的申请，这些教练必须拥有公认的 测试 机构。潜水长和助理教练目前没有资格。 

本次优惠涵盖 Symbios 手持设备/HUD/油箱舱建议零售价的一系列折扣。折扣力度因市场而异，取决于关税和运输成本，但教练可享受约 30% 的折扣。 此优惠有效 仅限至 31 月 XNUMX 日。

也在 Divernet 上： HALCYON 将潜水员与 SYMBIOS 生态系统连接起来, HALCYON 品牌重塑：“新面貌，新冒险”

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@sennacher #askmark 你好，关于 DSMB。 我根本不是专家，但通常我都能正确部署它。 这个周末，我们在非常强劲的水流中潜水，当我展开它（用嘴充气）时，我几乎喘不过气来，因为它有点缠在我的调节器上。 这真是把我吓坏了。 是否有任何“小圆柱体”之类的东西可以将调节器放在嘴里，以便更安全地使用它？ 我还没有尝试用我的 LPI 来做这件事……但假设它也会缠结。 谢谢请访问我们的网站以获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ ✅ 值得关注的重要附属链接 🔗 获得 15% 的国际 eSIM 优惠折扣！ 使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞真可惜。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 网站：https://godivingshow.com/ 网站：https://rorkmedia.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ================================ 🎬为您推荐的视频： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ 关于《Scuba Diver》杂志。 欢迎阅读《水肺潜水员》杂志！ 我们对与水下世界相关的一切都充满热情。 作为在欧洲、澳大利亚和新西兰以及北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的水肺潜水资讯，从史诗般的潜水旅行目的地和诚实的装备评论到专家建议、新闻和鼓舞人心的水下故事。 无论您是经验丰富的潜水员还是刚刚开始水下之旅，我们的内容旨在让您了解最新信息、获得启发并为下一次潜水做好准备。 与我们一起进入、探索并保持与水肺潜水世界的联系！ 加入我们，不再错过任何冒险！ 如有业务咨询，请使用以下联系信息：📩 电子邮件：info@scubadivermag.com 🔔 喜欢水肺潜水吗？ 立即订阅潜水旅行提示、装备评论、水肺建议、史诗般的潜水、潜水新闻和水下故事！

@森纳赫
#askmark 大家好，关于DSMB。我根本不是专家，通常我都能正确部署。这周末我们潜水时水流非常急，部署的时候（用嘴充气）我差点喘不过气来，因为它缠在了我的调节器上。我当时吓得魂飞魄散。有没有什么“小圆筒”之类的东西，能把我的调节器含在嘴里，这样部署起来更安全？我还没试过用LPI（潜水呼吸器）部署……但我猜它也会缠住。
谢谢
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双缸上的阀门如何工作？#askmark
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#askmark 嗨，马克。你能做一个关于如何处理双缸上的阀门和歧管的视频吗？记住打开阀门的方式很令人困惑，而且很容易出错，尤其是在紧急情况下。谢谢
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