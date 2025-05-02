Halcyon 推出 Symbios 瞄准教练

大幅跳水一台 专为认证潜水教练设计的折扣优惠是美国潜水装备制造商 Halcyon Dive Systems 的最新举措。该公司表示，他们已经制定了一项定制计划，以便让潜水教练更轻松地体验其 Symbios 生态系统，并希望借此推广这一生态系统。

- Symbios 生态系统，配备 Symbios 耳机、平视显示器 (HUD)、Tank Pod 和 Halcyon 应用程序，于今年早些时候推出，作为 概述 on 网际网路 在二月。

这是一系列的手腕和 面膜-安装式一体化潜水-电脑 旨在提供从多气体和开路到固定或集成闭路呼吸器和侧挂装置的潜水模式的实时数据。

这些组件旨在与其他 Halcyon 产品和支持 Symbios 的第三方设备无缝集成，以简化用户的水下体验。

Halcyon dive-电脑 （里奇·丹麦）

据 Halcyon 介绍，Symbios 使教练能够通过直观的气体混合预设无缝配置潜水设置；无论是在手机还是 HUD 上，都能清晰轻松地监控重要的潜水数据；通过应用程序访问详细的潜水日志和设置；并简化装备设置和 测试 采用一致的、现代化的平台。

“这意味着更顺畅的教学，更投入的学生，以及体现你在该领域领导力的潜水体验，”制造商表示，并解释说，目前他们只接受获得认证的教练加入新课程的申请，这些教练必须拥有公认的 测试 机构。潜水长和助理教练目前没有资格。

本次优惠涵盖 Symbios 手持设备/HUD/油箱舱建议零售价的一系列折扣。折扣力度因市场而异，取决于关税和运输成本，但教练可享受约 30% 的折扣。 此优惠有效 仅限至 31 月 XNUMX 日。

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