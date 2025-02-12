Garmin 推出手表式 Descent G2

Garmin公司 推出了一款全新的一体式手表式潜水表一台售价 590 英镑的 Descent G2，是售价 500 英镑的 Descent GI Solar 的稍贵替代品，其卖点是适合潜水员发展的适应性。

全球消费者销售副总裁 Dan Bartel 表示：“无论您是新手潜水员还是经验丰富的潜水员，Descent G2 都旨在伴随您成长 - 甚至进入技术潜水。”

“这款手表还具有潜水准备、全天候心率、高级睡眠监测等水上生活常用功能，在您潜水之前、期间和之后，它可以发挥无限作用。”

100 米深度 一台 拥有坚固的蓝宝石镜片和防漏按钮， Garmin公司，配备明亮的 30 毫米 AMOLED 显示屏，方便阅读。G2 承诺在智能手表模式下，每次充电后电池续航时间长达 10 天。

制造商表示，用于制造手表外壳、表圈和按钮的所有塑料都是从原本会流入海洋的材料中回收的。

Paloma / Shell Pink 型号的潜水准备模式

为了帮助个性化 一台 对于个人用户来说，潜水准备度功能可以洞察睡眠、压力、近期锻炼和时差等生活方式因素如何影响身体的潜水准备度。分数越高，表示您越适合潜水，分数越低，则可能需要使用更保守的设置或选择难度较低的潜水。

休闲水肺潜水员可以选择单一气体和多种气体（包括氮氧混合气和三混气）、CCR（闭路呼吸器）和仪表模式。

它内置三轴罗盘和大数字模式，通过选择简化的屏幕和更大的文本，允许在任何条件下清晰读取 NDL（免减压极限）、时间和深度等关键数据。

简单易读的基本信息 潜水模式选择

自由潜水功能包括动态闭气模式，可以跟踪泳池潜水，同时 测试.潜水时看手表的需要减少了，因为声音和触觉警报可以让潜水员了解自定义深度、间隔、方向、目标深度和中性浮力。

自由潜水员还可以使用 Variometer 功能根据下降或上升速度接收声音和触觉警报，而速度图表则使用户能够记录速度并查看整个潜水过程中的下降和上升速度以及滞留时间。

回到陆地后，潜水日志可让潜水员查看他们的数据、追踪装备、做笔记并通过 Garmin公司 潜水应用程序。表面 GPS 还可以帮助追踪入口和出口点并在地图上查看它们。

间隔信息 动态呼吸暂停场景

对于地面使用，Descent G2 采用了 Garmin公司健康和保健套件， 测试 和相关功能。这包括持续心率和心率变异性检查；步数、卡路里、爬楼层数；睡眠阶段；跟踪压力、水分和呼吸；以及肺效率（脉搏血氧仪）。

功能扩展到 测试 使用预装的运动应用程序（例如骑自行车、公开水域游泳、力量训练等）获取见解和计划 测试 等等；追踪强度分钟数、最大耗氧量、热适应和高原适应以及恢复时间。

与兼容的 Apple 或 Android 智能手机配对时 一台 可以接收电子邮件、短信和警报，并使用提供健康和健身统计数据 Garmin公司 连接应用程序。其他功能包括事件检测、援助、LiveTrack 和 Garmin Pay。

Garmin 现有的 Descent 潜水一台 该系列包括手表风格的 G1 Solar 和 MK3（起价 1,000 英镑），以及大尺寸的 X50i（起价 1,300 英镑）， 去年十一月推出 具有空气集成、基于声纳的潜水信息和矩形显示屏。

G2 有黑色或帕洛玛/贝壳粉色可供选择，并与 QuickFit 表带兼容，以便潜水员可以轻松切换它们。 查找更多细节 在 Garmin 网站上。

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