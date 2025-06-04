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Galileo 3 Titanium 现身，享受夏季 AI 折扣

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全新 Scubapro Galileo 3 Ti
全新蓝色表圈 Scubapro Galileo 3 Ti

Scubapro 推出了 Galileo 3 手表式潜水表一台 去年 3 月，该公司又推出了钛金属外壳版本 G99 Ti，旨在使该设备不仅耐用，而且重量仅为 40 克，比 G3 轻近 XNUMX%。

G3 Ti 的建议零售价为 529 英镑，而原版 G449 的标价为 3 英镑。

不过，无线空中集成 (AI) 装置也有一个夏季优惠，其中捆绑发射器的 G3 TI 售价为 649 英镑，而带发射器的 G3 售价为 559 英镑。

Scubapro Smart+ 变送器通常售价为 233 英镑（Smart+ Pro 版本为 280 英镑） 一台，因此对于那些寻求空气集成的人来说，它值得考虑。折扣价格有效期至今年9月底。 

两款腕表均采用防刮蓝宝石玻璃表镜，下方为高对比度全彩显示屏。Ti 配备深蓝色（而非 G3 的黑色）不锈钢旋转表圈，并配有自发光数字和刻度，与背光相结合，提升各种环境下的可视性。在仪表模式下，表圈可用于设置和追踪潜水时间。

直观的菜单设计和四个按钮控制，可轻松切换六种潜水模式、多种算法、屏幕风格、配色主题以及其他个性化潜水管理选项。数据呈现方式可自定义，包括“简洁”或“经典”屏幕选项。

模式包括 Nitrox、Trimix、CCR、Sidemount、Gauge 和 Freediving，而替代算法是 Predictive Multi-Gas Bühlmann ZHL-16 ADT MB PMG 和 ZHL-16 GF（梯度因子）。

G3 Titanium 上的时间指标
时间
温度
温度
表面间隔
表面间隔
安全停止
安全停止

Scubapro 表示，可充电锂电池每次充电可提供长达 30 小时的潜水时间，在手表模式下可提供长达 10 天的电池寿命。

如果选择无线空气集成，它可以监测罐内压力并提供真实的剩余底部时间 (RBT) 读数，从而将气体消耗纳入减压计算中。

Scubapro 表示，通过预测多气体选项，最多可以使用八个氮氧混合气/三混气罐以及闭路循环呼吸器上的稀释气罐和一个小气瓶来应对任何休闲或技术潜水场景。

个性化潜水管理功能包括 PDIS（基于轮廓的中间停留）和微气泡保守水平，以匹配潜水员的经验、年龄和身体状况。

指南针
指南针
最大深度
最大深度
心率（可选）
心率（可选）

一个 3D 数字 倾斜补偿指南针已包含在规格内，而心率监测则是一项可选功能，允许用户在潜水和水面时追踪心跳。正是这项创新在18年前初代Galileo推出时就引起了人们的关注（全彩屏幕于2年在G2017上亮相）。

低功耗蓝牙接口允许将潜水记录上传到任何 iOS 或 Android 设备或 PC/Mac，同时用户可以使用 LogTrak 2.0 iOS 应用程序更新固件（该应用程序还可以上传自定义表盘）或使用 Android 应用程序。

运动设置提供跑步模式、游泳计步器、计步器和秒表等功能，方便在水上运动时使用。G3 Ti 与兼容的 iPhone 配对后，即可使用智能通知功能，包括电子邮件、短信、媒体播放器控制和警报。您可以使用 LogTRAK 2.0 应用程序上传自定义表盘。

G3 Ti 的最大工作深度为 120 米，配备 22 毫米黑色硅胶表带，并提供其他颜色的可互换表带。 查找更多信息 在 Scubapro 网站上。

也在 Divernet 上： SEALIFE SPORTDIVER S 房屋电话长达 30 米, 多彩旅行者：SCUBAPRO NAVIGATOR LITE BC, SCUBAPRO 为面罩和呼吸管增添色彩, 探索最新潜水装备：SCUBAPRO S-TEK FIN 评测

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@jaketarren
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如何安装侧挂式气瓶？

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