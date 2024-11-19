Descent X50i：Garmin 首款“大型”潜水电脑

Garmin 推出了其首款大型潜水电脑 Descent X50i。它仍可佩戴在手腕上，但配备了 3 英寸彩色触摸屏（仅限水面）显示屏以及备用潜水灯、空气集成和潜水员对潜水员消息传递设施等功能。

防水等级为 200 米的 X50i 配备蓝宝石镜片，坚固耐用，配有“防漏”金属按钮、3D 指南针和潜水灯，据说亮度足以在水下实际使用，以防主灯因任何原因无法使用。算法是带梯度因子的 Bühlmann ZHL-16c。

借助 SubWave 声纳技术，联网潜水员可以使用 X50i 在水下与 30 米外的其他人进行通信，使用预设消息。他们还可以在能见度有限的情况下监测彼此的气瓶压力、深度和距离，该功能最多可供 10 名潜水员使用，距离可达 2 米，使用 Descent TXNUMX 收发器。

X50i 的上升潜水剖面图可帮助潜水员通过“预计上升”数据字段直观地了解返回水面的计划。这显示了与当前浮出水面时间 (TTS) 相关的预计深度剖面图。该图表还绘制了随时间变化的深度，并显示减压停留和气体切换。

科技与娱乐

Garmin 全球消费者销售副总裁 Dan Bartel 表示：“新款 Descent X50i 是技术潜水员的完美潜水电脑，也是想要在探索水下景观时清楚地看到关键统计数据和关键信息的休闲潜水员的绝佳选择。”

充足的数据空间 潜水计划

SubWave 声纳技术可用于传递消息

深度剖析 DiveView 地图

在陆地上，X50i 的潜水日志可让用户通过 Garmin Dive 查看数据、跟踪装备、做笔记和分享详细信息 应用程序。可以实时查看深度历史记录，以更好地了解已访问过的地点以及它们将如何影响减压计划。

为了进一步准备即将到来的潜水，内置 GPS 可用于导航到全球 4,000 多个预加载的潜水地点，或者使用 DiveView 地图添加额外的详细信息，例如地点的兴趣点。

这些包括水深轮廓图，是预装 TopoActive 地图的扩展。Surface GPS 还可用于帮助用户追踪潜水地点的入口和出口点。

双松紧带

计算机通过双松紧带固定在前臂上，松紧带配有带箭头附件的扣环，可轻松单手闭合，并配有调节锁以防止滑落。

空气集成可用时 Garmin X50i 与 Descent T2 收发器配对。该设备的建议零售价为 1,330 英镑，而收发器的零售价为 430 英镑。

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