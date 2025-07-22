2025年最佳潜水旅行包

打包国际潜水旅行的行李时，普通的行李箱根本不够用。潜水时难免会潮湿，装备笨重，没有什么比损坏的装备更能毁掉你的假期了。 监管机构 或湿透的潜水服。那里是潜水的最佳地点 包袋 旅行进来。这些潜水 包袋 专门设计用于处理湿装备，提供隔间用于 监管机构、软管、摄像机，并经常遇到航空公司 继续 或已检查 袋 规格。潜水旅行并非只适合夏天。无论你是在追逐冷水生物，还是在冬季探寻热带珊瑚礁，合适的装备都至关重要。

我们的旅游友好型潜水清单 行李 跨度 继续友好的选项以及更大的检查 行李 选择有优质的设计，可持续的建设，飞行与一袋 设置，甚至还有额外的潜水-照片 专业解决方案。

我们看过了 包袋 从预算到弹道级，衡量耐用性、排水性、易于运输等特点，以及 调节器/存储空间。到最后，你就会知道哪个 袋 总体来说最好，长途旅行最好，最好 继续，最好的预算，最适合水下摄影师，此外，你还可以学到一些打包行李的技巧 监管机构, 口罩以及航空旅行的 BCD。

Aqualung Explorer II 行李袋 – 70 英镑 / 89 美元

Aqualung Explorer II Duffel 专为移动中的潜水员设计，是一款耐用、多功能的 46 至 60 升 袋 采用 1680D 涤纶材质，可轻松收纳干湿两用装备。它拥有防水内衬、多个隔层和衬垫 背包 方便携带的背带，方便在沙滩码头或繁忙的航站楼之间自由移动。它甚至满足了一些（非廉价）航空公司的需求 行李 要求。

Aqualung Explorer II 旅行行李袋 包

宽大的U形开口方便快速取放物品，坚固的底板即使在装载重物时也能稳固支撑。非常适合用作模块化扩展单元或紧凑型主单元。 袋 适合极简主义者。

优点：

多种携带方式，出行更灵活

耐用的面料和底部保护

缺点：

没有轮子

可能不是 继续 兼容满载或廉价航班



Subea 90 L 带轮潜水包 – 129 英镑 / 170 美元

大多数人都知道迪卡侬价格合理、口碑良好的运动装备，但你知道他们也有不错的水肺潜水装备吗？这款90升轮式潜水包来自迪卡侬潜水专用的Subea系列， 袋 容量大，价格却出奇实惠。采用加固接缝和防水内里，是短途旅行全套装备旅行者的理想之选。

Subea 90 L 轮式潜水器 包

宽大的开口和 U 型拉链顶部方便装载 BCD， 鳍和潜水服，其排水口有助于保持物品新鲜。内置压缩带和坚固的手柄让您在机场或潜水船上轻松搬运装备。这 袋 对于新潜水员或预算较紧张的人来说是理想的选择。

优点：

轮式潜水器非常超值 袋

大容量，可容纳全套潜水装备

缺点：

车轮在崎岖的地形上可能会遇到困难

无需专用注册或相机填充

英国和欧盟以外地区并非总是可用



DynamicNord LTR-110 拉杆包 – 235 英镑 / 280 美元

这款优质滚筒 袋 专为潜水探险而设计，容量高达 110 升。DynamicNord 的斯堪的纳维亚设计理念在此与严谨的功能性完美融合。耐磨的 TPU 外壳、超大坚固的轮子、伸缩式手柄以及外部干湿两用装备接口。可拆卸内胆 袋 增加了日间潜水或分离防潮装备的灵活性。

DynamicNord LTR-110 手推车 包

本篇 袋 空重超过五公斤，不算轻，但其防护性能、周到的布局和充裕的容量都值得一提。非常适合长途潜水员携带全套装备以及相机或干式潜水服等额外装备。

优点：

缺点：

沉重，甚至空虚

如果潜水旅行很少，则价格较高



SeaLife Photo Pro 背包 – 115 英镑 / 150 美元

专为水下摄影师量身定制的 SeaLife 拍照 专业版 背包 为您的相机、闪光灯、灯光及配件提供严密保护，且不会暴露内部物品。其坚固防水的尼龙外层搭配柔软的可定制隔层，非常适合在飞机和船舶运输过程中保护易碎装备。

海洋生物 拍照 专业版 背包

容量适中，为 26 升，非常适合 继续 同伴或第二 袋 和你的主要 行李。多个内部隔层可使小物件井然有序，后部隔层可轻松容纳 13 英寸笔记本电脑。

优点：

为精密相机设备提供卓越保护

推车套可轻松与滚轮配对 包袋

缺点：

对于一般的潜水装备来说太小了

不防水 – 仅防水



Scubapro SPORT Mesh95 – 61英镑/90美元

对于追求快速干燥和便捷取用体验的潜水员来说，这款 95 升的网状滚筒正是理想之选。Scubapro 的设计采用大网状主体，即使在穿过沙质码头或度假村大厅时，也能确保湿润装备透气排汗。

Scubapro SPORT Mesh95 潜水 包

Sport Mesh 不是飞行 袋，因为保护非常有限，但如果你有空间，那么 袋 如果您计划在假期进行大量日间潜水，可以将其折叠起来。它非常适合需要每日潜水的温水旅行，这意味着在度假村里可以减少体积。

优点：

随时随地排水和通风

潜水之间易于清洁和打包

缺点：

除了日间潜水外，不适合用于易碎装备

内部组织有限



Cressi Moby 3 拉杆包 – 179 英镑 / 210 美元

Cressi Moby 3 是久经考验的经典 Moby 系列的紧凑型成员。它采用坚固耐用的滚轮设计，提供 100 升的充足空间。采用耐用的 300/400 旦尼尔面料，在耐用性和重量之间取得令人瞩目的平衡，重量不到 XNUMX 公斤。大轮子、伸缩手柄和多个带衬垫的扶手，即使在满载的情况下也能轻松移动。

Cressi Moby 3 手推车 包

主隔层可轻松放置 BCD 和潜水服，而多个拉链式外部口袋则可放置配件， 口罩或旅行证件。甚至还有专门的 结束 两侧都有口袋。它并不华丽，但时尚、实用、可靠，专为潜水任务而设计。

优点：

坚固的构造质量和充足的空间

长途潜水旅行非常超值

缺点：

没有单独的干湿区域

未完全打包时有点笨重



Stahlsac Steel 22英寸登机箱 - 300英镑/280美元

根据航空公司规格制造，这款 40 升 继续 结合了耐用的框架和高端潜水设计。内部隔层分为干湿两部分，非常适合收纳 监管机构、矮个子，和 潜水电脑 与您的周末服装搭配。

Stahlsac钢22英寸 继续

Stahlsac 的“Steel”系列以其防水耐用的拉链、防爆轮子和 继续 即使满载也能保持顺从。作为手提行李，它的价格虽然不菲，但耐用性也很好，而且口碑也很好。您还可以更换车架和轮子，这意味着它的使用寿命更长！

优点：

针对航空旅行和易碎装备进行了优化

专业的外观

缺点：

手提较重

休闲使用价格昂贵



Fourth Element Expedition 系列行李袋 – 120 英镑 / 195 美元

这款秉承环保理念的 Fourth Element 行李袋采用可持续设计，容量达 90 升，采用再生聚酯纤维制成，布局简约却功能强大。它防水、易压缩，而且出奇地轻巧，深受注重环保、注重节省重量和空间的潜水员的青睐。

第四元素探险系列行李袋

外部菊花链设计方便模块化打包，U 型拉链方便取放装备。虽然不如硬壳拉杆箱坚固耐用，但其低调的设计、带衬垫的背包背带和高品质的扣环，使其成为船宿或极简潜水旅行的理想之选。

优点：

轻便、易打包、可持续

出色的干湿多功能性

缺点：

没有轮子或刚性框架

最适合软装备，不适合硬装备



Eagle Creek ORV 2 轮 30 英寸后备箱 – 380 英镑 / 439 美元

虽然并非潜水专用，但因其坚固耐用的结构、终身保修和充裕的内部空间，深受美国旅行潜水员的喜爱。ORV 行李箱容量高达 110 升，配备重型轮子、系带点、外部湿袋和加固的包角。它甚至还自带开瓶器！

Eagle Creek ORV 2 轮 30 英寸后备箱

虽然它没有网状排水或水肺品牌，但许多专业人士都使用它作为他们的首选潜水 行李 得益于其可靠性和耐候性。非常适合携带干式潜水服等大件物品的人士， 鳍或者在较长的国际旅行中携带相机套件。

优点：

足够坚固，可以承受多年的虐待

优秀的组织布局

缺点：

并非专为潜水装备打造

无内部填充 暂存器 或相机



Mares Cruise Backpack Pro – 249 英镑 / 299 美元

母马游轮 背包 Pro 是一款超大尺寸的 140 L 潜水旅行 袋 专为那些旅行负担较重且期望 行李 搬运它。它有坚固的轮子、伸缩手柄和加固的边角，可以承受旅途中的冲击。

母马游轮 背包 专业版

集成齿轮室，独立 结束 口袋、排水索环和压缩带可确保您的装备安全有序。对于携带较大装备的国际潜水假期和技术潜水员来说，这是理想的托运选择。它甚至采用可持续的 r-PET 材料制成，更加环保。

优点：

巨大的国际旅行容量

专为全套水肺装备设计

缺点：

对于短途旅行来说太大了，或者 继续

满载时可能会很重



摘要精选

最好的整体: DynamicNord LTR-110 手推车 – 容量大，内胆可拆卸 袋 这也涵盖了您在度假村的一日潜水。

最适合长途旅行：马雷斯游轮 背包 优点 – 坚固的结构，可轻松容纳两套装备

最佳随身行李：Stahlsac Steel 22 英寸 - 航空尺寸，防护性强，精致且经久耐用。

最佳预算： Subea 90 L 轮式——钱包友好，足够大，适合那些不想花太多钱买第二套 行李.

最适合一日潜水: Scubapro SPORT Mesh95 – 做工精良，轻便易折叠。非常适合每天往返于酒店和潜水船之间。

一锤定音

一次充实的潜水旅行 袋 珊瑚鱼的价值。保护你的 监管机构 带衬垫的袖子，排出你的 BCD码 过夜，并将相机存放在带衬垫的内部口袋中。即使是极简潜水装备—— 面膜、reg、呼吸管——受益于专用 袋 避免刀具和重物造成损坏或割伤。巧妙的包装（卷起潜水服、取出电池、使用硅胶袋）也能防止发霉和增加航空费用。

正确的潜水旅行 行李 让您的装备保持井然有序、干燥且随时可以飞行，这样您就可以专注于探索水下世界，而不必为潮湿的后勤工作而苦恼。

常见问题 (FAQ)

1. 我可以带潜水员吗 调节器 在我的随身行李中 行李?

并非总是如此——但在大多数情况下，只要能通过X光检查就没问题。安检人员可能会要求取下 调节器 所以有一个 袋 方便拆卸和检查。但请务必与航空公司确认，有些国家（比如菲律宾）不允许 监管机构 在手里 行李 适用于从该国家出发的航班。

2. 如何打包 BCD码 以避免损坏？

放气、卷起，然后将其放入外隔间或 背包 部分。用衣服包裹充气软管和扣环，以最大程度地减少损坏的可能性。它们可以承受很大的冲击，但机场工作人员不会检查你的包装是否完好。

3. 回家后，如何最好地烘干我的装备？

带网格 包袋 或通风滚筒 包袋 帮助在潜水之间以及日间潜水回家途中风干装备。在最后一次潜水后以及回家后，尽快打开并挂起装备。湿装备会增加重量，如果放置时间过长，即使是最轻微的水分也容易滋生霉变。