色彩缤纷的旅行者：Scubapro Navigator Lite BC

Scubapro 推出了一款轻型背部充气 BC，称为 Navigator Lite，针对喜欢简单但坚固的背部漂浮的休闲旅行潜水员 - 以及一些颜色定制的机会。

带有军绿色封面的 BC 视图，显示了可调节的口袋

新的 BC 是围绕 Airnet 软件构建的 背包，设计轻便，可折叠，方便包装和存放。

气囊采用420D尼龙制成，高频焊接，据称承重能力高达17.3公斤。配有三条扁平弹力带，以保持流线型轮廓。

Navigator Lite 的蓝色和珊瑚色版本（Fabrice Dudenhofer）

制造商表示，Navigator Lite 型号的 Scubapro 浮力背心新增了可更换的气囊盖。该背心有六种颜色可选，但必须由 Scubapro 授权技术人员安装。

BC 有三种标准颜色的封面可供选择（黑色、蓝色和珊瑚色）以及三种附加颜色（海军蓝迷彩、军绿色和白色）。

海军蓝迷彩气囊盖

Scubapro 表示，Quick Cinch 气瓶扣系统与 50 毫米钩环气瓶带相连，旨在实现所有潜水条件下的轻松调节和“坚如磐石”的气瓶稳定性。

腰带上有两个可拆卸的口袋，每个口袋都配有两个柔软的D形环。您可以将口袋开口朝上放置，以便携带水下需要取用的物品；也可以将开口朝下放置，以便快速卸下压舱物（每个口袋可承重2.5公斤）。

BC 折叠成紧凑的形状（Fabrice Dudenhofer）

据称，Navigator Lite 的模块化设计使得在出现损坏或磨损的情况下可以轻松更换背垫、腰带、肩带、背心带、气囊和口袋。

Navigator Lite 提供两种可扩展尺寸，XXS-M 和 M-XXL，两者之间“略有重叠”，以帮助潜水员确保完美贴合。新款 BC 的售价为 SCUBAPRO 售价为 469 欧元（420 英镑），可选颜色的气囊盖每个售价为 49 欧元（45 英镑）。

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