Aqualung 确认与 HEAD 进行友好收购谈判

潜水设备制造商 Aqualung 已确认正在与美国-奥地利 HEAD 集团就收购 Aqualung 集团 100% 股份进行“独家谈判”。 透露 on 网际网路 在2四月。

该交易仍需获得监管部门的批准和正当的法律程序，但 Aqualung Group 监事会成员、自去年以来担任公司顾问的 Victor Vadaneaux 已被任命为首席执行官，“以确保平稳过渡和整合”。

新任 Aqualung 首席执行官 Victor Vadaneaux

总部位于法国的 Aqualung 集团旗下品牌包括 Aqualung、Apeks 和 Aquasphere，该集团表示，此举将“显著增强 HEAD 在水上运动领域的地位”。

HEAD 最初以冬季和球拍运动而闻名，其投资组合包括自 1971 年以来的意大利潜水装备制造商 Mares，以及比利时的 rEvo 呼吸器、在线预订平台 liveaboard.com 和澳大利亚泳装品牌 Zoggs（于 2020 年收购）。

HEAD 还于 2014 年收购了 SSI，Aqualung 表示，自那时起，该潜水员培训机构的收入增长了一倍多。

Aqualung Group 表示，其产品销往 90 多个国家，此次收购将打造“全球水上运动市场的全球级领导者，将两家以安全、技术卓越、创新、舒适和设计、性能以及对运动和水上探索的热情为驱动力的标志性企业联合起来。”

Aqualung 表示，HEAD 打算维持和发展 Aqualung 集团，加强其战略性和不断发展的军事和专业部门，并增强其生产能力。

该公司表示：“两家公司的综合专业知识将产生强大的协同效应，加速市场领导地位，并为扩大全球水上运动的覆盖范围开辟新的机会。”

Aqualung Group 自 2023 年起归资产管理公司巴林银行 (Barings) 所有，近年来一直在剥离品牌、设施和员工，试图解决其长期存在的财务问题。

也在 Divernet 上： HEAD 有望收购 Aqualung, 巴林银行准备收购 Aqualung 集团, 向美国潜水员推销 Aqualung 的最新举措