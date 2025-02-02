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StingBlade 掠过水母刺

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StingBlade 是一种新型刮除工具，专门用于治疗一些潜水员生命中的祸害——水母刺伤。 

制造商表示，如果在裸露的肉体上被螫伤，本能地用手触摸或摩擦只会将已经刺入皮肤的螫针进一步推入体内，释放并驱使体内的毒素。

该公司还否定了使用醋或尿液作为紧急治疗方法的过时想法。相反，它表示，其工具可以应用于目标区域以中和微刺，在它们被激活之前将其去除，并防止二次刺痛和疼痛。

之后，可以尽快将患处浸入热水中，如果没有热水，则可用冷盐水浸泡，但切勿使用冷淡水，因为冷水会释放更多毒素，StingBlade 说。

该产品的创意来自马克·戴尔，他属于刀片制造家族，正是他发明了 Wilkinson Sword 的 Bonded Edge 剃须刀。该产品采用可持续的方式，使用回收的渔网制成，并经过加重以达到中性浮力。

基本款绿色 StingBlade Personal 刮刀售价为 30 英镑，用户可以随身携带到任何需要的地方，而红色 Super Blade Professional 版本售价为 55 英镑，专为在海滩或潜水中心进行“更细致的处理”而设计。

可互换的钛刀片机制允许更换刀片以保持其锋利的精度。StingBlade 是英国制造的，可以从制造商处购买 官网 或亚马逊。

也在 Divernet 上： 在英国变暖的海洋中，你可能会更常见到这 5 种水母, 解开“刺痛的水”之谜, 移动中的有毒生物

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