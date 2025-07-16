智能浮标：Garmin Descent S1 让潜水员保持连接

“革命性的补充”是如何 Garmin公司 介绍了其新型 Descent S1 浮标，旨在保持水下潜水员与船员之间的通信，并增强双方的安心。

浮标使用 Garmin公司的 SubWave 声纳网络与该公司的潜水器集成电脑，使水面工作人员能够同时跟踪和监视多达八名潜水员。

潜水员和船员还可以使用兼容的潜水器在长达 100 米的距离内交换预设信息。一台 以及 Descent T2 收发器。这样，潜水员就可以让水面上的人知道他们在哪里、要去哪里、是否需要提前上浮以及剩余的减压时间。

对情况的意识

态势感知能力得到极大提升，因为联网的潜水员可以看到他们与浮标的距离和方向——无论浮标是拴在原地、船上的锚绳上还是在漂流潜水时的标记线上——并用它来引导自己返回水面。

在水面上，水下热图 Garmin公司 潜水智能设备应用程序可用于进行潜水后回顾。

Garmin公司 Descent S1 浮标

在水面上，船员可以使用带有应用程序的 S1 浮标跟踪潜水员，记录他们的气瓶压力、位置和深度，如果潜水员携带兼容的潜水表，还可以获取更多数据。一台 以及 Descent T2 收发器。可以设置自动警报，当潜水员的气瓶压力达到一定水平时，通知顶部船员。

通过连接的 Descent 潜水电脑 在水下使用时，船员可以与潜水员沟通，例如，在潜水需要缩短时发出召回通知。他们可以追踪到每个潜水员的大致距离。 子波 声纳网络距离浮标最远可达10米。

规格

这款紧凑型浮标重 900 克，防水等级为 IPX8，防水深度达 10 米。 Garmin公司据称，其可充电锂电池每次充电可提供长达 15 小时的续航时间，足以满足一次典型的周末潜水旅行。S1 可无线连接到 Garmin公司 潜水应用程序的距离可达 60 米。

潜水员应注意，当地条件，包括海面浪高、波浪起伏、物体和潜水员位置，都可能阻碍信号并缩短信号覆盖范围。此外，某些兼容 电脑 可以配备接收消息的功能，但不能配备发送消息的功能。

现在可用 Garmin Descent S1 浮标 建议零售价为 2,130 英镑。

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