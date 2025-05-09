SeeDeep 可移动眼镜为潜水员提供灵活性

SeeDeep 眼镜的理念是将其戴在标准的潜水镜上，面膜 被介绍了 至 网际网路 2023 年中期，当荷兰发明家仍处于众筹阶段时，该公司将向读者推出该产品，但该公司希望让读者知道其产品现已上市。

这些水下眼镜提供了投资处方眼镜的替代方案 面膜 SeeDeep 表示，这对于那些在潜水过程中需要更多灵活性的远视潜水员来说非常有用。

当需要在水下近距离观察时，用户可以戴上或摘下眼镜，可调节的橡胶带可确保眼镜在使用过程中稳固地固定在位。戴上后，眼镜可以在水下上下移动。 面膜，这取决于潜水员是想向上看、向下看还是向前看。

据说，眼镜背面的两个软垫上涂有粘性硅胶表面，可以通过摩擦力将眼镜固定在选定的位置。

镜片采用聚碳酸酯制成，并带有防刮涂层，镜框则采用阳极氧化铝材质。用户现在可以从七种屈光度（而非之前的四种）中进行选择：+1、+1.25、+1.5、+1.75、+2、+2.5 和 +3。如果需要，SeeDeep 现在还可以在一副眼镜中提供任意两种屈光度。

不使用时，25 克的规格可存放在固定在登山扣上的柔软氯丁橡胶盒中。

可选的 SeeDeep 旅行 案例免费提供给 Divernet 读者

SeeDeep 眼镜有蓝色和无烟煤灰色两种颜色可选，零售价为 70 英镑， 参见深潜光学器件. 除了软壳外，还有可选的保护壳 旅行 眼镜盒售价 8 英镑，但购买眼镜并引用“迪弗网' 在购买时。

也在 Divernet 上： 为什么 SeeDeep 潜水眼镜太过顶级, 水肺面罩购买指南：十大技巧